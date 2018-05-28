Западная часть Узбекистана оказалась накрытой соляной бурей. Сильный ветер принес соль с Аральского моря. В частности, в белом плену оказались Каракалпакстан и Хорезмская область Узбекистана, передает Nur.kz.

По данным Узгидромета, в Нукусе на смену 40-градусной жаре в воскресный день пришло резкое похолодание. Температура воздуха опустилась до +20 - +22 °C, с небольшим дождем. Кроме того, зафиксирован сильный порывистый ветер, принесший в города Каракалпакстана и Хорезм пыль и соль с берегов Арала. Скорость ветра зафиксирована на отметке 22 м/с.

Жители жалуются, что пыль проникает даже в закрытые окна. Кроме соли в частичках пыли содержатся и азотные удобрения, которые копились десятилетиями на дне моря. Многие горожане рассказали, что пыль вызывает раздражение слизистых оболочек глаз.

с сайта kazpravda.kz

"Сегодня в Нукусе бушует пылевой шторм с солью. Сильный ветер поднимает столбы песка с солью и метает их по улицам городов. Едкая пыль щиплет глаза. Она проникает сквозь любые стеклопакеты домов. Это не только соль, это пестициды и азотные удобрения, которые Амударья исправно несла в воды Арала десятилетиями", – поделился впечатлениями и фотоснимками в соцсетях житель Нукуса Азамат Маткаримов.