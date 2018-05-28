Таджикская таэквондистка ВТФ Мохру Халимова в весовой категории до 73 кг среди женщин выиграла бронзовую медаль на XXIII чемпионате Азии, который прошел во Вьетнаме.

Эта была единственная медаль сборной Таджикистана в этом турнире и в командном зачете она заняла 10-е место.

В предыдущем первенстве Азии у Таджикистана было две награды – Мохру Халимова тогда выиграла серебро, а Фарход Неъматов (87 кг) – бронзу.

После завершения соревнований в Хошимине, Мохру Халимова, которая во второй раз подряд завоевывает медали для сборной Таджикистана, с горечью отметила на своей страничке в Фейсбуке:

«Сегодня в городе Хошимин во Вьетнаме я стала бронзовым призером чемпионата Азии благодаря своему тренеру, который меня отправил на эти соревнования. Ни федерация, ни спорткомитет, ни национальный олимпийский комитет, ни высшая школа таэквондо, в которой я числюсь, не потратили за последние годы на мою подготовку ни одного сомони».

Мохру Халимова рассказывает, что перед чемпионатом поняла, что она не в составе сборной Таджикистана. В итоге, самостоятельно поехала на соревнования без тренера и секунданта.

Она отмечает, что прибыла во Вьетнам за день до взвешивания, а спортсмены из других стран приехали за неделю и проходили акклиматизацию.

«Хочу выразить благодарность команде Афганистана и лично ее тренеру за то что меня секундировал», - написала Халимова в соцсети.

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