Капитан «Реала» Серхио Рамос с кубком Лиги Чемпионов. Вместе со своей командой Рамос выигрывает этот трофей третий год подряд. Киев, 26 мая 2018 года

27 мая 2018 года мадридский «Реал» в невероятном финале с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов. Это был один из самых ярких розыгрышей в истории турнира: «Медуза» рассказывает, почему его будет так сложно забыть.

Невероятная победа «Ромы» над «Барселоной»

Если команда в четвертьфинале проигрывает «Барселоне» со счетом 4:1, никто не надеется, что она пройдет дальше — разве что самые безумные фанаты. Правда, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов одна команда отыгралась даже после 4:0, но это была сама «Барселона». «Роме» удалось почти невозможное: проиграв на выезде с крупным счетом, команда смогла победить дома 3:0 и пройти дальше.

В полуфинале «Рома» едва не повторила свой подвиг. Проигрывала на выезде «Ливерпулю» с безнадежным счетом 0:5, но успела забить два мяча на последних минутах матча и едва не сравняла суммарный счет в домашней игре.

Разгромные победы «Ливерпуля»

Наверняка после этого сезона у «Ливерпуля» появятся тысячи новых болельщиков, потому что команда Юргена Клоппа не просто побеждала, а забивала соперником очень много голов. Во втором матче полуфинала «Ливерпуль» побил рекорд «Барселоны» по количеству голов в розыгрыше Лиги чемпионов, который держался 18 лет — Салах, Мане, Фирмино и их одноклубники забили 46 мячей. В финале они укрепили этот рекорд, но вряд ли их это сильно обрадовало.

И еще одно достижение: «Ливерпуль» повторил достижение «Баварии», обыграв двух соперников со счетом 7:0 в одном сезоне ЛЧ. Одним из этих соперников стал московский «Спартак».

Гениальная игра Мохамеда Салаха

В этом сезоне Мохамед Салах стал очень большой звездой. В египетском зале Британского музея даже выставили его бутсы — вместе с саркофагами, парирусами и скульптурами фараонов. Наверное, лучшим его матчем можно назвать первую полуфинальную игру с «Ромой». Он забил два гола (один из них — удивительной красоты) и отдал две голевые передачи на практически пустые ворота. И еще хочется отметить, что свои голы против «Ромы» он не стал праздновать — ведь это его бывший клуб.

Великий Криштиану Роналду еще раз подтверждает свое величие

После финала Роналду предложил переименовать Лигу чемпионов в свою честь — CR7 Champions League. Возможно, это звучит нескромно, но португалец действительно еще долго, если не вечно, будет оставаться главным героем этого турнира. Этот кубок стал для него уже пятым в карьере — достижение, которое едва ли кто-то побьет в ближайшие годы. Он продолжает удерживать рекорд по числу забитых голов, по победам в матчах и еще много разных рекордов. И он продолжает забивать гениальные голы.

Великий «Реал». Три Лиги чемпионов подряд!

Еще ни одна команда не выигрывала Лигу чемпионов два раза подряд. Пока это не сделал мадридский «Реал». В этом году они победили снова. Теперь у них 13 побед в этом турнире — на втором месте «Милан» с семью победами. Можно любить этот клуб или нет, но все-таки нужно очень постараться, чтобы не признать его величие. И это не только про клуб, но и про команду: 26 мая «Реал» стал первым в истории клубом, который выставил один и тот же стартовый состав на два финала подряд.

Robert Ghement / EPA / Scanpix / LETA

Зинедин Зидан был прекрасным игроком. А теперь блестящий тренер.

По тренерским меркам Зидан — дебютант, он стал главным тренером «Реала» только в 2016 году. Даже если он закончит карьеру прямо сейчас, его достижения навсегда останутся в футбольной истории. Три Лиги чемпионов подряд, победа в Ла Лиге, суперкубок Испании, два кубка клубного чемпионата мира и два суперкубка УЕФА. Как отмечает Sports.ru, Зидан выиграл восемь финалов из восьми и берет трофеи в среднем каждые 16 матчей. А ведь еще недавно Зидан сам забивал гениальные голы — вот, например, финал Лиги чемпионов 2002.

Этот финал мы никогда не забудем

Кажется, финал между «Реалом» и «Ливерпулем» вместил в себя все, что может вместить футбольный матч. Слезы Салаха, получившего травму в столкновении с коварным Рамосом; чудовищная ошибка вратаря «Ливерпуля» Кариуса и немедленный ответный гол Садио Мане; сумасшедший, невероятный гол Гарета Бэйла — через две минуты после выхода на замену; и еще одна чудовищная ошибка Кариуса — после матча он со слезами просил прощения у фанатов.