Делегация американских чиновников прибыла 27 мая в Северную Корею, чтобы принять участие в переговорах по подготовке саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники, пишет Медуза.

В состав делегации вошли бывший посол США в Южной Корее Сон Ким, специалист по Корее из Совета национальной безопасности США Эллисон Хукер и неназванный представитель американского министерства обороны. В Сеуле также находится помощник главы Минобороны Рэндалл Шривер, который сопровождал госсекретаря Майка Помпео в ходе апрельской поездки в Пхеньян.

Сон Ким, ныне занимающий пост американского посла на Филиппинах, уже встретился с заместительницей главы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, с которой он хорошо знаком по переговорам о ядерном разоружении КНДР 2005 года. Ожидается, что встречи американской и корейской делегаций продолжатся 28-29 мая.

24 мая Дональд Трамп объявил об отмене планировавшего на 12 июня в Сингапуре саммита с Ким Чен Ыном. Встреча должна была стать первыми в истории прямыми переговорами лидеров США и КНДР. Американский президент объявил, что переговоры сорваны из-за недружественных заявлений со стороны КНДР, сделанных в последнее время. На следующий день Трамп заявил, что встреча все-таки может состояться.

О подготовке американо-корейских переговоров о ядерном разоружении Корейского полуострова стали говорить после состоявшего в апреле третьего в истории межкорейского саммита. В ходе той встречи глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились подписать мирный договор. С 1953 года страны формально остаются в состоянии войны. 26 мая лидеры двух Корей вновь встретились в демилитаризованной зоне.