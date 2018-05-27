22 мая - день рождения выдающейся балерины, народной артистки СССР Малика Сабировой, чье имя вписано золотыми буквами в историю таджикского балета. В этот день, по уже состоявшейся традиции, в театре оперы и балета им. Айни прошел концерт мастеров балета в ее честь, а также в Музее выдающихся женщин Таджикистана 26 мая состоялся творческий вечер, куда собрались почитатели ее таланта.



Станцевать в честь балерины

В Академическом театре оперы и балета им. С. Айни прошел праздничный концерт солистов театра, посвященный памяти Малики Сабировой. Среди гостей были представители дипломатического корпуса и международных организаций, которые пришли насладиться изящным балетным искусством.

Молодые и талантливые артисты Фарангис Касымова, Мухаммад Азимзода, Асель Нилобекова, Умед Сангализода исполнили па-де-де из балета «Жизель» и «Дон Кихот», а также показали отрывки из балета «Лейли и Меджнун», которые в свое время исполняли Малика Сабирова и Музаффар Бурханов.

Между выступлениями артистов, на белом полотне были показаны отрывки из документального фильма Заура Дахте о Малике Сабировой, где она выступила в нескольких образах. Также был продемонстрирован отрывок из передачи телеканала «Культура» российского телевидения о жизни и творчестве балерины.

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Билета на балет было не достать…

Вторым мероприятием, посвященным памяти звезды таджикского балета, стал творческий вечер Малики Сабировой, который прошел в минувшую субботу в Музее выдающихся женщин Таджикистана. Там собрались друзья, коллеги и почитатели таланта балерины, которые поделились своими воспоминаниями.

Заслуженная артистка Таджикистана, экс-министр культуры республики в советское время Тамара Абдушукурова рассказала о жизни и творчестве Малики Сабировой. А свое выступление она начала с известного стихотворения недавно ушедшего из жизни Народного поэта Таджикистана Мумина Каноата, для которого великая балерина была Музой:

«О лебедь белая, помедли, не прерывай чудесный стон,

Ведь ты уйдешь и только он, останется, как ослеп бледный…»

"Что может быть искреннее этих слов, в которых поэт передал свои переживания по поводу смерти балерины, ушедшей в расцвете сил, в неполные 40 лет?", - отметила Абдушукурова.

Малика Сабирова и Музаффар Бурханов, "Вакханалия" YouTube

"Малика была очень трудолюбивой, она не могла отдыхать. Даже когда ездила в какой-нибудь санаторий или дом отдыха, она всегда умудрялась создавать там рабочую обстановку и репетировать. И даже когда будучи довольно известной, покорив весь мир своим талантом, она не переставала работать над собой", - отметила Тамара Махсумовна.

По ее словам, видя такое усердие балерины, труппа театра сконцентрировалась вокруг нее, стараясь дотянутся до планки, которую она представляла. И поэтому в период, когда балерина являлась примой таджикского балета, было не достать билет на тот или иной спектакль, так как зал театра был всегда полон.

Также Абдушукурова вспомнила последнее выступление балерины киноконцертного зале «Россия» в Москве.

«Там, в ноябре 1980 года собрались все звезды балета, - рассказала Тамара Абдушукурова. - Артисты выступали два вечера подряд, на этот концерт были приглашены иностранные гости и последний, завершающий номер организаторы решили отдать Малике, чтобы ее выступлением завершить вечера балета. И хотя в то время балерина уже болела, она блестяще выступила на сцене, не предназначенной для балетного танца, так как в Большом театре или в любом другом балетном, сцена была немного покатой. Малика понимала, что она должна выступить блестяще перед высокими гостями и хотя, ей было очень трудно, она это сделала. Кто мог подумать, что это был последний выход Малики на концерте такого масштаба?».

«Когда говорят о совершенстве, то вспоминают Малику Сабирову, ведь она смогла стать идеалом для многих танцовщиц. Она пришла из страны гор и унесла всех в поэтический мир прекрасного», - процитировала Абдушукурова цитату о великой балерине.

Кино-Театр.РУ

«Малика была визиткой Таджикистана»

Известный государственный и общественный деятель Гулджахон Бабасадыкова также поделилась своими личными воспоминаниями о Малике Сабировой. Она рассказала о человеческих качествах балерины.

"Я счастлива, что знала Малику Сабирову лично, что мы прожили те счастливые времена, когда она была рядом с нами, и мы могли видеть ее выступления воочию, а не на пленке. Через нее наши люди полюбили балет, и по праву, Малика была визиткой Таджикистана", – отметила Гулджахон Бабаевна, рассказывая о вкладе балерины в искусство Таджикистана.

Также Бабасадыкова вспомнила последние годы балерины, когда она решила уехать из Душанбе.

"Многие считают, что руководитель республики Джаббор Расулов занимался исключительно вопросами сельского хозяйства, не обращая внимания на искусство и культуру, - сказала она, - Но это не так. У Расулова был особый подход к каждой творческой личности. И когда он узнал, что Сабирова хочет навсегда уехать из республики, а ее приглашали на работу в Киргизию, Узбекистан, Россию, он вызвал ее на личную беседу, чтобы разобраться в проблемах, с которыми столкнулась балерина".

О Малике Сабировой рассказала и общественный деятель Майсара Калонова. Она вспомнила о времени, когда будучи секретарем райкома комсомола Центрального района, она однажды пригласила балерину на открытие молодежного клуба.

"Несмотря на свою занятость, Малика пришла на встречу с комсомольцами. Нашей радости не было предела. «Труд - это гений. Не все - гении, но мастером своего дела может стать каждый", отметила тогда Малика. И эти ее слова я вспоминаю до сих пор", - отметила Майсара Юлдашевна.

Земфира Казакова, заведующая кафедрой хореографии Таджикского института искусств им. М. Турсунзаде, которая работала и дружила с Маликой Сабировой, также поделилась своими воспоминаниями.

По ее словам, Малика имела много регалий, но никогда не проявляла высокомерия и была очень скромной. Она также вспомнила, что в ее доме можно было увидеть всех : знаменитых артистов, высоких чиновников и простых людей.

"Однажды Малика попросила занять беседой молодого человека, который пришел к ней в гости, - рассказала Земфира Закирджановна, - Позже я узнала, что это был Павел Слободкин, основатель и руководитель известного в то время ансамбля «Веселые ребята», в котором пела Пугачева. Казалось, Малику знали все".

Малика Сабирова архивное фото

Немногие наверное знают, что авторитет Малики Сабировой сыграл большую роль в избрании ее депутатом Верховного совета СССР.

"Когда она пришла на очередную встречу с избирателями в институт искусств, которым я руководила в то время, то никто не решался выступить первым перед нею, хотя готовились давно. Тогда великий мастер слова, непревзойденный актер Махмуджон Вахидов, вышел на сцену, где стояла Сабирова и, упав на колени прямо перед балериной, процитировал стихи «Ты и Вы» Пушкина:

«Пред ней задумчиво стою,

Свести очей с нее нет силы;

И говорю ей: как Вы милы!

И мыслю: как тебя… мы любим», - изменив после небольшой паузы концовку, сказал он, и весь зал зааплодировал! В протоколе мы все так и записали», - рассказала Тамара Абдушукурова.

Воспоминаний о великой артистке было много. В конце вечера известный кинооператор и фотохудожник Заур Дахте поделился своими видеозаписями.

Оказывается, он сопровождал артистку во многих ее гастролях по стране, снимая ее выступления на пленку. Своим богатым архивом кинодокументалист поделился с музеем и продемонстрировал собравшимся отрывки из концертов балерины, ее личные фотографии и кадры из фильма «Малика».

На творческом вечере с небольшим концертом выступили также студенты Национальной консерватории им. Талабшо Саттторова, которые исполнили классические музыкальные произведения, под сопровождения которых Малика Сабирова танцевала на сцене.

Собравшиеся еще раз подчеркнули выдающийся вклад балерины в таджикское искусство, тут также прозвучали предложения о том, чтобы найти средства на проведение международного конкурса или фестиваля балетного искусства имени Малики Сабировой, который бы в дальнейшем поднял престиж Таджикистана на международном уровне.

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