Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает о неустойчивой погоде, которая ожидается на территории республики в 27 -28 мая. В предстоящие два дня в стране пройдут кратковременные дожди, 28 мая местами сильные, временами с грозами.

По районам республиканского подчинения и Хатлонской области возможен град.

Ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/сек, 27 мая по Хатлонской области с пыльной бурей и мглой.

В связи с выпадением сильных осадков на реках РРП, Хатлонской и Согдийской областях ожидается резкое повышение уровня воды.

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