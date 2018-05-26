В Узбекистане президента Шавката Мирзиёева предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. С такой идеей выступил представитель правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) Олимжон Тухтаназаров, сообщает ИА Фергана.

Автор инициативы – депутат Наманганского областного кенгаша (совета депутатов). Он также работает режиссером на одном из каналов Национальной телерадиокомпании.

Он заявил, что Мирзиёев заслуживает премий в разных номинациях, не только премии мира. «Он заслуживает этой премии и в номинации «литература». Потому что президент уделяет большое внимание развитию литературы, – утверждает депутат. – Ему можно присудить премию и в номинации «за деятельность по укреплению мира», так как в Узбекистане царит мир. Он может спокойно получить эту премию и в области науки. Я чувствую, что скоро сами швейцарцы приедут и вручат нашему уважаемому Юртбаши Нобелевскую премию».

В разговоре с «Озодлик» идею поддержал один из руководителей партии. При этом он предпочел сохранить анонимность, заявив, что не хочет, чтобы его заподозрили в попытке «получить какую-нибудь должность».

Ранее сторонники УзЛиДеп выступили за присвоение президенту звания Героя Узбекистана. В поддержку этого они собрали 10 тысяч подписей. В министерстве юстиции заявили, что такой поддержки достаточно для рассмотрения инициативы в парламенте страны.

Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов на соискание премии могут депутаты национальных парламентов и представители правительств, ректоры и профессора национальных университетов, представители международных судов, а также представители Нобелевского комитета и те, кто уже награжден премией. Заявки принимаются в начале текущего года, затем их рассматривает Нобелевский комитет, в конце года объявляется лауреат. На премию мира 2018 года поступило 330 заявок, это почти рекордный результат.

Лидеров стран Центральной Азии в прошлом уже предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию. Таджикский политик Хикматулло Насриддинов, в частности, предлагалнаградить президента страны Эмомали Рахмона. Казахстанского президента Нурсултана Назарбаева неоднократно выдвигали на получение награды «за вклад в нераспространение ядерного оружия».

Шавкат Мирзиёев стал президентом в 2016 году, после смерти прежнего главы Узбекистана Ислама Каримова. При новом президенте в стране было отмечено некоторое улучшение ситуации с правами человека, была также начата реорганизация силовых структур. Как отмечалось в отчетеHuman Rights Watch, «новый президент предпринял ряд шагов по улучшению вопиющей ситуации с правами человека, включая освобождение нескольких политзаключенных, ослабление некоторых ограничений на свободу выражения мнений и повышение подотчетности власти перед гражданами». В то же время правозащитники отмечали, что в целом система остается авторитарной, а грубые нарушения, «такие как пытки, лишение свободы по политическим мотивам и принудительный труд на хлопковых полях», по-прежнему распространены. Наблюдатели, мнение которых приводит «Озодлик», предположили, что выдвижение нового президента на Нобелевскую премию может быть началом культа личности в Узбекистане.