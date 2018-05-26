Роналду в сезоне 2017/18 забил за клуб и сборную 50 голов, у Салаха на два мяча меньше. Ни «Реал», ни «Ливерпуль» в нынешнем сезоне не смогли стать чемпионами своих стран.

Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве сегодня вечером. В случае победы «Реал» выиграет Лигу чемпионов в третий раз подряд, что никому не удавалось на протяжении 42 лет.

Пару лет назад было сложно представить, чтобы одна из команд выиграла Лигу чемпионов два раза подряд. В субботу в Киеве "Реал" может установить уникальное достижение, добыв самый престижный клубный евротрофей третий год кряду. В последний раз подобное удалось "Баварии" почти полвека тому назад (1974-1976), пишет footboom.com.

В позапрошлом году команда Зинедина Зидана в драматическом поединке обыграла "Атлетико", а в следующем розыгрыше разгромила "Ювентус" со счетом 4:1. На сей раз соперником "галактикос" станет еще один клуб с богатой и славной историей выступлений в Лиге чемпионов (Кубке чемпионов).

Для "Ливерпуля" сей финал станет восьмым в истории, причем в пяти из семи предыдущих "красные" победили. Кстати, в 1981 году "мерсисайдцы" обыграли как раз "Реал". В Париже исход памятного для болельщиков английского клуба поединка решил результативный удар специалиста по голам в решающих играх – Алана Кенеди. И здесь же надо отметить, что тот финал остается для "Реала" последним, в котором команда потерпела поражение. Следующие шесть (1998, 2000, 2002, 2014, 2016 и 2017) завершились триумфом испанцев.

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» начнется в Киеве в 21:45 мск. Главным арбитром назначен Милорад Мажич из Сербии. Победитель финала в Киеве 15 августа в Таллине сыграет за Суперкубок УЕФА с испанским «Атлетико» из Мадрида, который в нынешнем сезоне выиграл Лигу Европы.

«Как игрок я был немного круче, чем Клопп»

Зинедин Зидан и его игроки заряжены на финал Лиги чемпионов не меньше, чем мерсисайдцы. И шутки у тренера «Реала» тоже припасены.

Главный тренер «Реала» встретился с журналистами накануне финального матча Лиги чемпионов. У Зинедина Зидана настрой не менее уверенный, чем у его коллеги из «Ливерпуля». Наставник сливочных ответил на все дежурные вопросы и успел добавить в пафосные темы немного юмора, пишет championat.com.

Зинедин Зидан Фото: TF-Images/Getty Images

— Это ваш третий финал Лиги чемпионов. В чём секрет вашего успеха?

— Работа, много работы и талант. Дойти до финала – непростая задача. Этот день уникален, ведь мы больше никогда не проживём снова этот финал. Нужно схватиться за этот момент.

— Кто фаворит в этой встрече?

— Мы не ощущаем себя фаворитами. Фаворита в этой встрече, на самом деле, нет. Наши шансы – 50 на 50. В раздевалке об этом мыслей нет. Чем больше психологического давления, тем лучше для нас. Нам приятно находиться в этой ситуации, в очередной раз стать финалистами Лиги чемпионов.

— Как состояние Криштиану Роналду?

— Он в порядке. Он живёт ради таких матчей, готов на 140 %. Кроме того, я уверен, что те игроки, которые завтра не выйдут на поле с первых минут, будут расстроены. Но даже если они не начнут этот матч, всё равно они могут внести вклад в работу команды.

— Что общего и различного у вас с Клоппом?

— В качестве тренера или в качестве игрока? А, коуч! Ну, как игрок я был немного круче, чем он. А если серьёзно, то я очень уважаю Клоппа, это очень опытный специалист. Он проделал феноменальную работу. Я не могу сказать, что у нас общего, потому что мы сильно отличаемся. Но я его очень уважаю.

Юрген Клопп Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

— Юрген Клопп во время своей пресс-конференции сказал, что «Реал» работает, как швейцарские часы. Вы согласны с таким определением?

— Нужно хвалить оппонентов. Конечно, соперники разными заявлениями хотят нас отвлечь. Ливерпуль работает, ка швейцарские часы. У нас тоже есть уязвимые места, и они постараются воспользоваться этим. У них есть мировые звёзды, и мы постараемся не позволить им забить. У нас тоже есть крутые игроки, которые, надеюсь, сыграют определяющую роль.

— Насколько важно для «Реала» сыграть с тремя центрофорвардами?

— Мы постараемся сделать всё возможное. Нужно использовать все возможности по максимуму. Мы в финале, и только тренеру решать, кто из нас сыграет. Внутри команды здоровая конкуренция. А на поле выйдут лучшие.

— Все сходят с ума по Салаху. Он реально столь же крут, как Месси и Криштиану?

— Думаю, Криштиану и Месси – на другой орбите. Бывают игроки, которые сверкают ярко и исчезают. Но Салах – честный игрок, и ему наверняка приятно, что его сравнивают с ними в этом сезоне. Было бы здорово, если бы он продолжил в том же духе и в будущем.

Роналду против Салаха: лицом к лицу

Криштиану Роналду, который может выиграть Лигу чемпионов УЕФА в пятый раз, до финала забил 9 голов в 10 последних матчах за клуб и сборную. Дебютант финалов Мохамед Салах отправится в Киев с 8 голами в 10 последних встречах, напоминает портал Football.ua.

• Роналду в сезоне 2017/18 забил за клуб и сборную 50 голов, у Салаха на два мяча меньше. Роналду провел 49 матчей за "Реал" и сборную Португалии, отличившись в тридцати одном. На счету Салаха 55 игр в составе "Ливерпуля" и сборной Египта. В 37 из них он не уходил с поля без гола.

• В чемпионате Салах забил 32 гола, установив новый рекорд премьер-лиги с 38 матчами в сезоне. Выдающееся достижение для первого сезона в Англии.

• В день финала Салаху будет 25 лет и 345 дней. В том же возрасте, по состоянию на 16 января 2011 года, у Роналду было 23 гола в Лиге чемпионов. Это на шесть больше, чем сейчас у Салаха. Но к тому моменту португалец провел в турнире уже 68 матчей, тогда как у Салаха их пока 37.

Ни «Реал», ни «Ливерпуль» в нынешнем сезоне не смогли стать чемпионами своих стран. Мадридцы остались третьими в чемпионате Испании, пропустив вперед «Барселону» с «Атлетико», «Ливерпуль» в английской премьер-лиге занял четвертое место. При этом оба финалиста Лиги чемпионов гарантировали себе участие в групповой стадии в следующем сезоне, и от их результата в Киеве будет зависеть лишь номер корзины при жеребьевке. Победитель Лиги чемпионов окажется в первой корзине, в случае поражения «Реал» будет во второй, а «Ливерпуль» — в третьей.