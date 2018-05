CNN выпустил расследование о Моргане Фримане. Среди авторов — журналистка, которой не понравились замечания актера в свой адрес. Медуза разобралась, в чем провинилмя Морган Фриман.

80-летний Морган Фриман — один из самых известных голливудских актеров, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Он часто играет роли мудрого наставника или рассудительного друга главного героя или героини.

Как утверждает CNN, в жизни актер «неподобающим образом» ведет себя с женщинами: задает им вопросы с сексуальным подтекстом, оценивает их одежду или фигуру, а также позволяет себе «неуместные прикосновения». Восемь женщин заявили, что сталкивались с подобными действиями Фримана; еще восемь источников CNN подтвердили, что наблюдали их со стороны.

Фриман якобы позволял себе «неподобающее поведение» как по отношению к участникам съемочных групп своих фильмов и сотрудницам своей продюсерской компании Revelations Entertainment, так и по отношению к журналисткам, общавшимся с актером на премьерах картин. В частности, с невежливыми комментариями со стороны Фримана столкнулась журналистка Хлоя Мелас — она стала одним из авторов расследования CNN. При этом телеканал CNN не сопроводил материал заявлением о возможном конфликте интересов: как правило, герои публикаций не могут становиться авторами расследований о самих себе, это явное нарушение принципа беспристрастности.

Решение CNN сделать Мелас автором и одновременно источником расследования о Фримане вызвало критику со стороны других журналистов. Бывший экономический журналист The New York Times Лесли Уэйн считает, что такая ситуация была бы недопустима в издании, где она раньше работала. Колумнист The Washington Post Маргарет Салливан назвала решение CNN «нетрадиционным». На телеканале ответили, что Мелас работала над расследованием вместе с соавтором Эн Фанг; кроме того, текст «тщательно» проверили старшие редакторы. «Этот материал — пример расследовательской журналистики в ее лучшем виде», — настаивает CNN.

По словам Хлои Мелас, в 2017 году во время интервью на премьере фильма «Уйти красиво» Фриман «несколько раз осмотрел» фигуру журналистки (на тот момент она была на шестом месяце беременности) и сказал: «Хотел бы я быть там». Также он добавил: «Ты созрела». Мелас пожаловалась представителям киностудии Warner Bros. Entertainment, снявшей «Уйти красиво», но они никак не отреагировали. После этого она начала выяснять, сталкивались ли другие женщины с «неуместным поведением» Фримана.

Еще две журналистки сказали Мелас, что актер «комментировал их внешность и одежду». Одна из них, продюсер чикагского канала WGN-TV Тайра Мартин, рассказала, что однажды, встав со стула после интервью с Фриманом, она опустила юбку пониже, на что актер заметил: «Нет, не опускай». При этом Мартин сказала, что в большинстве случаев воспринимала комментарии актера как шутку.

Главные обвинения в адрес Фримана — от женщин, с которыми он работал в кино. Они пожаловались на грубые комментарии и «неуместные прикосновения»

Сотрудницы съемочных групп, работавшие вместе с Фриманом, рассказали о его «неуместных прикосновениях». Женщина, в 2015 году работавшая ассистентом продюсера на съемках фильма «Уйти красиво», анонимно рассказала CNN, что актер практически ежедневно высказывался по поводу ее фигуры и одежды, а также нередко клал руку ей на талию. Однажды, по ее словам, он несколько раз попытался задрать ее юбку, спросив при этом, надела ли она белье. Эти действия заметил актер Алан Аркин. «Он сказал ему прекратить. Фриман испугался и не знал, что ответить», — рассказала собеседница CNN. Из-за его приставаний она стала надевать на работу закрытую одежду, а после окончания съемок ушла из киноиндустрии, утверждает телеканал в своем расследовании.

Из-за Фримана по-другому на работу якобы стали одеваться и две сотрудницы съемочной группы фильма «Иллюзия обмана». «Он делал замечания о наших фигурах… Мы знали, что если он придет [на съемочную площадку], не стоит надевать ничего, что открывало бы грудь или подчеркивало бедра», — заявила одна из них.

Собеседница CNN, работавшая над одним из последних фильмов с участием Фримана, заявила, что на вечеринке в честь окончания съемок актер так откровенно смотрел на ее грудь, что ей пришлось сказать: «Мои глаза выше».

В расследовании CNN говорится, что сотрудницы съемочных групп не сообщали о поведении Фримана, поскольку опасались потерять работу. «Морган делал вещи, которые сходят с рук пожилым и состоявшимся людям, потому что у них есть власть. Их нельзя заменить, а тебя можно заменить очень легко», — заявила CNN член съемочной группы фильма «Темный рыцарь», в котором снимался Фриман.

Когда началось движение #MeToo, коллеги актера шутили, что «Морган будет следующим»

Сотрудницы продюсерской компании Revelations Entertainment, одним из основателей которой является Морган Фриман, заявили, что тоже терпели его приставания, боясь увольнений. Женщина, работавшая там, рассказала, что во время первой встречи Фриман пристально оглядел ее и спросил: «Как ты относишься к сексуальным домогательствам?» «Я была потрясена… и робко ответила: „Я их обожаю“». По словам женщины, это был сарказм, но Фриман воспринял ответ всерьез и сказал стоявшим рядом мужчинам: «Видите, ребята, вот как это делается».

Другая бывшая сотрудница Revelations Entertainment заявила CNN, что Фриман имел привычку осматривать ее. «Как-то раз я зашла в помещение, в котором было много людей [в том числе Морган Фриман]. Он остановился и стал осматривать меня с головы до ног, из-за чего все засмеялись. Я похолодела, чувствуя себя очень неловко, и коллега сказал мне: „Не волнуйся, это всего лишь Морган“», — рассказала она. По ее словам, незадолго до этого случая она перестала надевать на работу юбку из-за навязчивого внимания Фримана.

Три человека описали CNN случай на вечеринке, прошедшей в Revelations Entertainment в часть 79-летия Фримана. Некоторые приглашенные на нее до этого не были знакомы с актером — и когда ему представлялись женщины, актер «стоя в паре сантиметров от лица, молча осматривал их с ног до головы». Об этом CNN рассказал один из бывших руководителей компании, который присутствовал на вечеринке. «Очевидно, что в этом был сексуальный подтекст», — заявила сценаристка сериала «Государственный секретарь», которая тоже наблюдала за действиями Фримана.

По ее словам, вскоре после той вечеринки началась кампания #MeToo, и сценаристы сериала, вспоминая тот вечер, шутили, что «Морган будет следующим».

Актер извинился. Тем не менее он, кажется, потерял рекламный контракт с Visa

После публикации расследования CNN Морган Фриман принес публичные извинения. «Все, кто знаком или работал со мной, знают, что я не способен намеренно кого-то обидеть или заставить чувствовать себя неловко. Я приношу извинения всем, кто ощущал дискомфорт или унижение из-за меня, — я этого не хотел», — говорится в заявлении актера.

Несмотря на извинения, компания Visа сообщила, что приостановит показ своей рекламы с участием актера. В частности, записанные его голосом рекламные объявления перестанут транслировать в автобусах и городских электричках Ванкувера.

Против Фримана раньше не выдвигали обвинений в домогательствах. Но его подозревали в связи с приемной внучкой Иденой Хайнс

Фриман удочерил ее биологическую мать Дину Адайр во время первого брака. После развода Фриман продолжил поддерживать тесный контакт с Диной и Иденой. Вторая жена актера Мирна Коли Ли считала Идену и своей приемной внучкой.

В 2009 году, во время бракоразводного процесса Фримана и Мирны Коли Ли, таблоид The National Enquirer сообщил, что у актера якобы был роман с приемной внучкой, которой на тот момент исполнилось 27 лет. «По словам Мирны, Идена рассказала, что как-то раз они с Морганом пошли на ужин к друзьям. Там оба выпили, и когда вернулись домой, Морган попытался заняться с ней сексом», — заявил источник издания. По его словам, Мирна Коли Ли попросила Фримана оставить девушку в покое, и тот согласился. Однако несмотря на данное жене обещание его отношения с Иденой длились около десяти лет, утверждал The National Enquirer.

После развода Фримана и Мирны Коли Ли слухи о связи актера и его приемной внучки разгорелись с новой силой; американские СМИ писали, что актер собирается жениться на девушке. Фриман и Хайнс всегда отрицали информацию о своих романтических отношениях. «Истории насчет меня и моего дедушки не только лживы, но и очень болезненны для меня и моей семьи», — признавалась Хайнс в 2012 году.

В 2015-м она была убита. На месте преступления задержали ее молодого человека Ламара Дэвенпорта, который к прибытию полиции стоял на коленях перед телом и кричал: «Уходите, дьяволы! Я изгоняю вас именем Иисуса Христа!» В мае 2018 года суд признал Дэвенпорта виновным в непредумышленном убийстве Хайнс; срок наказания ему еще не назначен. Во время судебного разбирательства адвокат Дэвенпорта заявил, что девушка рассказала его подзащитному о сексуальных отношениях с приемным дедом. После этого Фриман в очередной раз отверг подозрения в связи с Иденой Хайнс.