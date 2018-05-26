Международная правозащитная организация Amnesty International призвала ООН обратить внимание на дискриминацию женщин в Туркменистане, пишет ИА Фергана, у которого в распоряжении есть текст обращения, направленном в адрес Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин .

Amnesty International отмечает, что установление истинных масштабов нарушений прав человека в Туркменистане «представляется крайне затруднительным в связи со сложностями в доступе к информации из-за пределов страны». Кроме того, Туркменистан остается закрытым для проведения международных проверок. Однако даже имеющейся информации достаточно для того, чтобы предположить массовое нарушение прав человека, в том числе прав женщин.

«Остается неизвестным местонахождение по меньшей мере 80 заключенных, подвергшихся насильственным исчезновениям после предполагаемой попытки покушения на президента Сапармурата Ниязова в ноябре 2002 года. По имеющейся информации, только в течение 2017 года в заключении скончались трое исчезнувших – Тиркиш Тырмыев, Байрам Хасанов и Акмурад Реджепов. В течение 15 лет родственники этих заключённых, в основном женщины, ожидали каких-либо известий о судьбе и местонахождении их мужей, братьев, отцов и сыновей. Ранее Комитет ООН по правам человека уже признавал, что содержание заключенных без связи с внешним миром для их родственников равносильно пыткам», – говорится в представлении Amnesty International.

Также отмечается, что туркменистанки подвергаются дискриминации со стороны государства и на бытовом уровне. Так, женщин обязывают носить национальную одежду, кроме того, в Дашогузе был зафиксирован факт, когда женщин проверяли на наличие под платьем национальных вышитых штанов. В марте 2018 года женщинам, занятым в государственном секторе в Ашхабаде, было дано указание не красить волосы, не использовать лак для ногтей, а также воздержаться от наращивания ресниц и ногтей.

Правозащитники напоминают, что в Туркмении для женщин действует запрет на вождение автомобилей и ограничение свободы передвижения. В январе 2017 года туркменистанским студенткам запретили передвигаться на такси «во избежание неприличных происшествий».

Сессия Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин пройдет со 2 по 20 июля. В ходе мероприятия будет рассмотрен периодический доклад Туркменистана.

Ранее, в апреле текущего года, в Комитете ООН по правам человека в Женеве прошлислушания альтернативного доклада по Туркменистану, подготовленного представителями гражданского общества и правозащитных организаций. Гражданская активистка Марина Заставная из организации «Международное партнерство по правам человека» подчеркнула, что в стране невозможна деятельность независимых правозащитных организаций. Также Заставная рассказала, что на пытки в Туркменистане никто официально не жаловался, однако они широко применяются, особенно в политически мотивированных делах. В качестве примера она привела дела якобы последователей движения «Хизмет» турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. По этим делам были осуждены и отправлены в тюрьму более 30 выпускников туркмено-турецких школ. Также Заставная отметила практику произвольных запретов на выезд граждан за пределы Туркменистана со стороны миграционной службы.