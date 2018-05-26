Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Onurair 24 мая не смог приземлиться в аэропорту Жуковский из-за того, что на взлетно-посадочной полосе находился военный самолет. Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на «Интерфакс».

Военный самолет оказался на ВПП во время запланированного приземления пассажирского рейса из-за технических неполадок.

По словам источника агентства, принять самолет согласился аэропорт Домодедово. Лайнер приземлился там, но затем с пассажирами на борту вернулся в Жуковский, откуда уже убрали военный самолет, передает агентство.

Судя по данным сервиса FlightRadar24, самолет сделал несколько кругов над Жуковским, прежде чем отправиться в другой аэропорт. Перелет из Домодедово в Жуковский FlightRadar24 не зафиксировал.

На онлайн-табло аэропорта Жуковский сказано, что рейс прибыл почти на 2,5 часа позже запланированного времени.

Аэропорт "Жуковский" располагается на территории аэродрома "Раменское" и использует общую с ним взлетно-посадочную полосу.

Аэродром "Раменское" используется для испытательных полетов ЛИИ им. Громова и для полетов воздушных судов МЧС России, а также до открытия аэропорта "Жуковский" использовался гражданской авиацией как грузовой международный аэропорт.

Жуковский — четвертый аэропорт московского авиаузла, открытый в 2016 году на базе аэродрома Раменское Летно-исследовательского института им. Громова. ЛИИ продолжает использовать аэродром.