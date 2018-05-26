Ошибок на самом деле гораздо больше, но мы выбрали семь самых невыносимых.

Блестящие колготки

Чёрного цвета, а особенного телесного - в которых ноги выглядят, как сосиски в целлофановой упаковке - колготки или чулки с лайкровым блеском – это конец света. Об этом уже давно не говорят в серьезных изданиях; в мире моды – колготки или чулки с лайкровым блеском – это все равно, что сделать себе начёс на голове, в котором заведутся мыши, но женщины в Таджикистане, к огромному сожалению, их до сих пор носят.

Выход? Колготки и чулки должны быть матовыми, если они телесного цвета, то в тон кожи и никакого «загара», если вы не мулатка, разумеется; черные колготки и чулки тоже не должны блестеть.

Колготки или чулки с лайкровым блеском – это конец света Фото: коллаж Peopletalk.ru

Наращенные ногти

Хуже блестящих колготок могут быть только яркие, длинные наращенные ногти, с рисунками, бусинами и блестками. Даже самые короткие ногти, но ухоженные и аккуратные выглядят в тысячу раз привлекательнее любого «шедевра» на ногтях.

Кроме того, подобранные не по сезону оттенки лаков – яркие в зимний период, слишком темные – в летний, портят впечатление так же, как и лак на руках, подобранный в тон лаку на ногах.

Даже самые короткие, но ухоженные ногти выглядят лучше, чем «шедевр» на руках Фото: babyblog.ru

Туфли, как из секс-шопа

Туфли на высокой скрытой платформе, с огромным каблуком, а ещё - если ярких цветов или украшенные стразами и камнями - хороши для сексуальных игр, но не для похода даже на самое помпезное мероприятие. Эти туфли уродуют ногу, выглядят вульгарно и способны испортить даже самый чудесный наряд.

Такие туфли способны испортить самый чудесный наряд Фото: Илья Варламов

Искусственность

Не только наращенные ногти, но и наращенные ресницы или волосы, заметный татуаж, перебор гилауронки или ботокса – у всего этого есть одно название – вульгарность. Быть искусственной – это вульгарно, потому что вызывает ассоциации с девушками по вызову (они испокон веков так делали); никто не призывает вас к тому, чтобы совершенно отказаться от достижений сегодняшней косметологии, но о том, что вы ими пользуетесь, не должны знать окружающие.

Быть искусственной – это вульгарно Фото: visart.com.ua

Прилизанность

Это когда помпезная укладка – волосок к волоску или с начесами, да еще и забетонирована лаком для волос, или длинные волосы, вытянутые утюжком так, что кажутся ровным полотном. Так называемый тренд «небрежный шик» все еще считается очень актуальным и, кстати, хорошо сбрасывает годы.

Помпезная укладка, как правило, придает лишние годы Фото: кадр из YouTube-канала

Обилие украшений

Золотых, серебряных или бижутерии на женщине не должно быть много. По золотому кольцу на каждом пальце, колье, длинные серьги и браслеты – наверняка, вы не раз встречали этот драгоценный коллапс, причем повсеместно. Повторять такое опасно для стиля и здравого смысла – лучше ограничить себя парой-тройкой разных украшений, и если уж решили надеть несколько колец на одну руку, пусть они будут лаконичными и тонкими.

Лучше ограничить себя парой-тройкой разных украшений Фото: 1000miles.ru

Подделки дорогих брендов

Долго думали - стоит ли говорить о том, что носить подделки – это все равно, что взорвать себя добровольно, но учитывая тот факт, что с сумочками Chanel или Hermes у нас повсеместно ездят в общественном транспорте, пришлось поднимать и этот тяжелый вопрос. Что с этим делать? Во-первых, знать, что дорогих брендов в Таджикистане нет, есть пара оригинальных марок из масс-маркета, которые смотрятся в миллиард раз достойнее, чем любая другая подделка. Во-вторых, чтобы понять, что перед вами подделка очень дорогой одежды, стоит начать разбираться в современных брендах. Для начала хотя бы гуглить слова, написанные на одежде, обуви или аксессуарах, которые вы собираетесь купить.

С сумочками Chanel у нас повсеместно ездят в общественном транспорте Фото: Илья Варламов

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