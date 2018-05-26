В прошедшей недавно Международной конференции по свободе печати в Душанбе участвовала журналист из Узбекистана Шахло Ахророва, которая получила почетную награду за вклад в развитие таджикско-узбекских отношений. О том, как развиваются таджикоязычные СМИ в Узбекистане, о своей работе и своих впечатлениях о Таджикистане она рассказала журналисту «АП».

Долгожданная встреча

Было очень приятно увидеть среди гостей мероприятия журналиста из Самарканда Шахло Ахророву, с которой мы не виделись 28 лет!

Неожиданная встреча стала поводом для воспоминаний о далеком прошлом, когда, будучи второкурсниками отделения журналистики Таджикского госуниверситета, я и две моих подруги поехали на практику в Самарканд тогда еще Советского Узбекистана. Нашей задачей было содействие таджикоязычным СМИ в подготовке материалов и развитие взаимоотношений между нашими братскими республиками.

Там в редакции районной газеты «Шарк Тонги» («Заря Востока») мы и познакомились с Шахло Ахроровой, в то время студенткой МГУ им. Ломоносова. Она была чуть постарше нас и помогала готовить интересные материалы в газету, так как мы не знали местных особенностей. За то время мы очень подружились с Шахло; помню, мы даже гостили у нее в красивом кишлаке Охалик, который был чем-то схож с нашим Варзобом.

Практика закончилась, и мы вернулись в Душанбе. Потом Союз распался, началась гражданская война, отношения между нашими на то время уже независимыми государствами испортились, и мы много лет не имели возможности справиться друг о друге. И вот спустя годы вдруг неожиданно увидела знакомую фамилию в списке участников, а потом и выступающую на сцене Шахло. Трудно было узнать в этой яркой, похожей на артистку женщине ту самую студентку МГУ…

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Передачи о дружбе и взаимопонимании

После окончания МГУ Шахло начала работать на Гостелерадио Таджикистана, вела передачу на таджикском радиовещании. Но началась гражданская война, и родители позвали свою дочь обратно в Самарканд. Там, на местном телеканале «Самарканд телевидениеси» и начала работать Шахло. Теперь телеканал преобразовался в независимый STV и вещает передачи на трех языках: узбекском, таджикском и русском. И все это время Шахло Ахророва ведет там новости на родном, таджикском языке. Она также автор сценария, режиссер и продюсер передачи «Шоми Самарканд», который идет в эфире более 20 лет! Она готовит отдельные программы о культуре и искусстве народов, которые живут в Узбекистане.

- У меня склонность к изучению иностранных языков. Поэтому каждую свою передачу о культуре того или иного народа я начинаю с приветствия на их родном языке, надевая их национальную одежду. Например, взять мои передачи о поляках или немцах Самарканда, ведь в нашей области функционирует 12 культурных центров, и здесь живут представители 103 национальностей! - с гордостью говорит Шахло.

Самарканд ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира.

- Иногда меня приглашают поприветствовать гостей в Регистане на их языке: французам я говорю несколько фраз на французском, а с итальянцами у меня свои «фирменные приветствия», - рассказывает она.

Мы попросили погостить Шахло в Душанбе подольше: она в ответ показывает блокнот, где расписаны все дни – помимо основной работы, как оказалось, она также подрабатывает ведущей почти на всех самаркандских свадьбах.

Но самым главным ее достижением и заслугой перед нашим народом является пропаганда таджикского языка и литературы. За заслуги в сохранении и развитии таджикского языка и взаимоотношений между народами Таджикистана и Узбекистана на недавней Международной конференции в Душанбе Шахло Ахророва и двое ее узбекских коллег были награждены почетной наградой – премией «Эътимод» («Доверие»). Также Шахло была удостоена специального диплома от медиагруппы «Оила». По словам таджикских коллег, кандидатура Шахло Ахроровой передана на рассмотрение комиссии Министерства культуры республики на получение почетного звания «Отличник печати Республики Таджикистан».

«Представлять язык, историю и культуру народа за пределами страны – дело не из легких, но, несмотря на трудности, наша Шахло ведет работу в этом направлении уже больше четверти века», - говорит таджикский журналист Садбарг Бокиева.

«Эти эмоции невозможно передать»

В марте месяце этого года, когда открылись границы между Таджикистаном и Узбекистаном, Шахло со съемочной группой освещала это событие.

- В Самарканде мой телефон не замолкал круглосуточно: как только мы передали новость об открытии границы со стороны Пенджикента, люди стали звонить... По ту сторону я слышала все – и радостный смех, и горький плач. Люди не могли сдержать свои эмоции, они переспрашивали, правда ли это? Я тоже плакала вместе с ними. И тоже, когда ступила на таджикскую землю спустя 20 лет, я хотела упасть и поцеловать землю.

И когда все это мне рассказывала Шахло за обедом, так как времени для общения больше не было, она тоже плакала. Она рассказывала случаи, когда семьи распались из-за политических передряг и закрытия границ, а теперь нашли друг друга и часами стояли обнявшись.

«Все эти эмоции невозможно передать словами, - сказала Шахло и предложила посмотреть их архивные передачи.

«Я не гостья в своем доме…»

Безусловно, на конференции по свободе слова Шахло стала «гвоздем программы». Даже казахстанские и кыргызские друзья, узнав о ее жизни, не переставали восхищаться ею. И когда во второй раз она вышла на сцену, куда ее пригласили для награждения, в ее глазах были слезы:

- «Старайся не терять своих друзей,

Тобой любимых, дорогих друзей», - начала она свою речь с декламации известного стихотворения Мирзо Турсун-заде на таджикском языке. В этом отрывке были также слова о том, что не надо смотреть на нее как на гостя, так как она приехала к себе домой: «Я не гостья в своем доме; пожалуйста, не считайте так», - она передавала стихи поэта с такой эмоциональностью, что в конце ее выступления весь зал плакал вместе с ней.

…Напоследок Шахло обещала приехать в Таджикистан уже с другой миссией - со своей съемочной группой, чтобы в Год туризма и ремесленничества рассказать узбекским друзьям больше о нашем крае.

- Я счастлива, что нашла своих друзей, - сказала Шахло на прощание.

А проводить ее пришло очень много подруг, с которыми она училась и когда-то работала в нашем городе.

Мы гордимся, что у нас в Узбекистане живет такая таджичка, которая все эти годы – тяжелые годы - не переставала верить, что в итоге дружба победит, отношения между странами наладятся и мы снова заживем как прежде – в мире и согласии. Мы гордимся тобой, Шахло!

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