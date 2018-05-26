Crowe Horwath International, восьмая по величине международная аудиторская сеть, объявила о ребрендинге сети и ее фирм- членов.

В процессе ребрендинга более 220 фирм-членов по всему миру, примут название Crowe, что отразит все более интегрированный и цельный характер сети, а также ее общие ценности и основные цели. Crowe Horwath International будет переименована в Crowe Global.

Такой шаг поможет стимулировать общие знания и глобальные ресурсы сети в ответ на меняющиеся потребности клиентов, обусловленные переходом современного бизнеса на цифровые технологии и безграничность мира. Смена бренда происходит вскоре после очередного значимого изменения в развитии сети - назначения нового Главного исполнительного директора Дэвида Меллора, вступившего в должность с 1 апреля 2018 года.

Компания Crowe под новым брендом и новым руководством, подтверждает свою решительность продвигать своё дело и расширять обсуждение вопросов, связанных с аудитом, налогообложением, управлением рисками и консалтингом на глобальном уровне, сохраняя при этом акцент на местные экспертные ресурсы, лидирующие на своих рынках.

Дэвид Меллор, главный исполнительный директор Crowe Howarth International:

«Наших членов последовательно признают за их лидирующий опыт на рынке, и я с гордостью могу сказать, что 2017 год не стал исключением. Благодаря нашему четкому стратегическому видению, новому общему бренду и сплоченности наших членов, компания Crowe будет процветать в нашем быстро изменяющемся мире.

Мы отличаемся тем, что предлагаем разумные решения, приносящие долговременную пользу клиентам, отдельным лицам и сообществам, в которых мы живем и работаем. Ребрендинг создаст прекрасную платформу для наших специалистов, для дальнейшего наращивания общих знаний и ресурсов, и это имеет огромное значение как для сети в целом, так и для стран и рынков, которые мы обслуживаем.

В будущем, когда вы увидите бренд Crowe, вы можете быть уверены в том, что услуги, которые мы предоставляем нашим клиентам, отличаются первоклассным качеством».

В соответствии с процедурой ребрендинга, Crowe запустит новый веб-сайт, а также тег для использования сайта социальной сети Twitter @CroweGlobal.

СПРАВКА: На протяжении 100 лет Crowe Howarth International принимает разумные решения для международных клиентов, работающих по всему миру. Будучи восьмой по величине в мире аудиторской сетью, компания Crowe располагает более 221 независимой аудиторской и консалтинговой фирмой-членом в 130 странах. В общей структуре глобальной рабочей силы, насчитывается 36 540 специалистов, а общие доходы в 2017 году достигли 3,8 миллиарда долларов США.

Фирмы- члены являются признанными лидерами своих рынков, которым присуждены награды, в том числе: «100 лучших компаний 2018 года» по версии «Fortune»; «Tоп-5 консультантов по стратегическим рискам» по версии «ALM Intelligence»; Приз «Le Fonti» 2018 года международной налоговой фирме года; «Консалтинговая фирма 2017» года по версии «Finance Monthly Global Awards»; Приз лучшей аудиторской фирме от Управления по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию Правительства Сингапура.