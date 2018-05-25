Требование ФСБ предоставить ключи шифрования от переписки пользователей Telegram было обоснованным, поскольку все последние теракты в России и за рубежом координировались через этот мессенджер. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет Медуза.

По словам чиновника, эта информация подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ. Он добавил, что правоохранительные органы также высказывали особые претензии к интернет-рации Zello, которая сейчас заблокирована на территории России.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

В рамках блокировки Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, ведомство заблокировало 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих получить доступ к Telegram.

Несмотря на действия Роскомнадзора, Telegram остается доступен для большинства российских пользователей.