Детям мигрантов в российских школах непросто. Часто они не в ладах с русским языком или сильно отстали от учебной программы. Бывает, что школьные администрации пытаются всеми правдами и неправдами отбояриться от таких учеников, не понимая, что попытка не принимать этих детей в школы – путь в никуда.

Репортер ИА Ферганы Екатерина Иващенко стала свидетелем совсем другой истории. И связана она оказалась с частным лицеем «Ковчег-XXI» Красногорского городского округа. Детей мигрантов здесь принято называть «перелетными детьми», поскольку они вынуждены перелетать из одной страны в другую. Впервые с ними познакомилась в апреле 2017 года. Спустя год и один месяц меня пригласили на их выпускной.

Ни один не сбежал

Началась эта история два года назад. Тогда руководство и учителя подмосковного лицея «Ковчег-XXI» разработали программу адаптации для взрослых мигрантов и их детей, в которую вошло изучение русского языка. За год работы здешние преподаватели не только набрали детские и взрослые группы в самом лицее, но и открыли курсы русского языка для детей мигрантов еще в двух городских школах.

В июне 2017 года на базе лицея работал летний лагерь. Он был рассчитан на тех детей, которые плохо владеют русским языком, не успевают по программе или по каким-то причинам один-два года не посещали обычную общеобразовательную школу. (Напомним, кстати, что дети мигрантов часто не ходят в школу только потому, что их определяют на 2–3 класса ниже их реального возраста, а взрослым ребятам неловко учиться с малышами).

Однако преподаватели лицея не стали останавливаться на достигнутом. Они решили доказать, что для полной интеграции ребенка, чей образовательный уровень отличается от среднероссийского, достаточно одного года. После этого был набран класс из 15 подростков, которым предоставили возможность учиться в лицее совершенно бесплатно. Теперь же пришло время подводить итоги.

В назначенный час 19 мая мы собираемся в одном из азиатских кафе Москвы. Вокруг меня – мальчики в отутюженных рубашках и девочки в нарядных платьях. Я смотрю на них – и не узнаю. Еще год назад это были неуверенные в себе дети, а сейчас – свободно говорящие по-русски подростки. Видно, впрочем, что ребята все-таки волнуются: они пришли не только отметить окончание учебного года, но и показать подготовленные ими номера и фильм. Все, конечно же, на русском языке.

Фото «Ферганы»

Организаторы выпускного в кафе – родители. Сегодня они волнуются не меньше детей. Повод для гордости, действительно, есть: дети ведь получали образование не просто в школе, а в российском лицее, где учиться гораздо труднее, чем в Таджикистане или Киргизии. Родители этих лицеистов – обычные труженики: дворники, электрики, повара, консьержи. Их цель – не только заработать деньги для семьи, но и дать хорошее образование своим детям. Они надеются, что хотя бы детям будет легче жить в этом огромном и сложном мире.

Больше всех, кажется, волнуется куратор – классный руководитель «иностранного легиона» Гулбарчын Джанбаева. Много лет назад она приехала на заработки в Россию из Киргизии. Именно она собирала детей и работала с родителями, которым пришлось преодолеть недоверие и поверить, что в чужой стране нашлись люди, готовые и способные им помочь.

Джанбаева рассказала, что сначала в классе было 15 детей, однако три человека вынуждены были вернуться на родину. Интересно, что ни один из оставшихся учебу не бросил. Это тем более удивительно, если учитывать, что трое из двенадцати детей ежедневно добирались до Красногорского лицея с другого конца Москвы. При этом на дорогу в один конец уходило два часа, а в дороге нужно было пересаживаться из метро на автобусы.

– После года учебы в лицее у ребят поднялась самооценка, и они стали гораздо увереннее чувствовать себя в России. Дети теперь не только хорошо говорят по-русски, они, что очень важно, могут постоять за себя, – говорит куратор.

Как рассказали педагоги, в течение всего года класс интенсивно занимался не только русским языком, но и другими общеобразовательными предметами – так, чтобы ученики были готовы к переходу в муниципальную среднюю школу.

– Именно так делают в Европе: предоставляют мигрантам годичные или двухлетние курсы адаптации. У нас получилось! Главное доказательство этому – тот факт, что дети не разбежались, хотя и могли пропасть из виду в любой момент, – считает директор лицея Рустам Курбатов.

Фото «Ферганы»

На уроках русского дети пели, снимали фильм, работали на компьютере, играли, учили падежи, даже делали свой журнал. Русский преподавали так, что он стал любимым предметом. Кроме него была математика, которая началась с таблицы умножения, география – со сторон света, а также история, английский, биология и даже футбол.

Во время учебы двух мальчиков из группы переводили учиться в обычные классы лицея – одного на четыре, другого на шесть месяцев. Такой перевод, по мнению педагогов, способствовал более глубокому их погружению в учебный процесс и лучшему усвоению материала.

Хороший бренд стоит поддержать

Помимо учебной, была и культурная программа. Ученики съездили в консерваторию, Третьяковскую галерею, Музей техники, павильон космоса на ВДНХ, океанариум и даже на мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников», фрагменты которого ребята заучивали во время занятий. Все это было и полезно, и интересно. Не случайно на выпускном родители сказали: «Спасибо, что вы дали нашим детям возможность увидеть то, чего мы лишены». (Забегая вперед, отмечу, что в ближайшие дни выпускников ожидает увлекательная поездка в Ростов).

Вместе с педагогами дети учили и пели песни Окуджавы, Высоцкого и Юлия Кима. Смотрели разные фильмы, в том числе «Париж, я люблю тебя!», благодаря которому выучили сложное французское слово «профитроли», а также «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», после чего стало ясно, что для юмора нет ни государственных, ни национальных границ.

Во время обучения не обошлось и без курьезов. Так, Сайфулло впервые в жизни побывал в полицейском участке – несмотря на молодой возраст, полиция решила проверить у него документы. К счастью, парня быстро вызволили и вернули на уроки.

– Родители «платили» нам за учебу: самсой, тандырными лепешками, урюком, орехами, соленым киргизским сыром, армянским коньяком и гранатами – наверное, с подмосковной овощебазы, – шутит директор лицея Рустам Курбатов. – Я думаю, вершиной нашего обучения можно считать уроки, когда русские и иностранцы изучали русский язык совместно.

За этот год вместе с неравнодушными людьми были собраны деньги на операции двум ученикам. И за это родители также благодарили руководство лицея от всей души.

Фото «Ферганы»

Как рассказали педагоги, родители их русских одноклассников не только стали для детей мигрантов волонтерами-педагогами по русскому языку, но и переводили деньги на нужды класса. «Перелетные дети? – улыбнулся папа одного из учеников. – Хороший бренд, я готов помогать». И перечислил на счет сорок тысяч рублей.

Даже управление образования Красногорска поддержало инициативу Курбатова. Благодаря этому еще в одной школе был открыт класс по русскому языку для детей-мигрантов, а в двух других – факультативные курсы русского языка. Таким образом, кроме 12 лицейских детей занятиями были охвачены еще 100 учеников трех школ города.

– Зачем мы делали это? Хочется, что чтобы эти бача, бола и кыз (мальчишки и девчонки. – Прим. «Ферганы») увидели, что в России им рады, готовы помочь, поддержать. Чтобы они знали, что уроки русского могут быть радостными и веселыми и что люди по преимуществу добрые, – говорит Рустам Курбатов.

Своих учеников он, конечно, помнит поименно: Эржан, Эрбол, Нурбол, Арген, Клара, Асель, Чарос, Уметжан, Саид, Сайфулло, Гагик и Бурул.

– За этот год я вас очень полюбил, без вас в школе будет уже не так весело, – сказал в своей речи на выпускном Курбатов. – Сегодня мы собрались в восточном ресторане, еда здесь восточная, и сидим мы по всем правилам азиатского тоя (торжества – прим. «Ферганы»). Здесь присутствуют армяне, киргизы, таджики, узбеки и русские. С другой стороны, ресторан выглядит как западный, тут играет русская музыка, и говорим мы с вами сейчас по-русски. Таким образом, мы видим, что жизнь складывается по-разному, в том числе и сложно. Случается, что одни люди не любят других, и друг с другом воюют даже целые народы. Однако хочется, чтобы разные люди жили друг с другом мирно. Потому что только когда мы вместе, когда восточная культура переплетается с западной, только тогда все выходит хорошо и правильно. Мы вам что-то дали от себя, от русской, западной культуры. Но и вы нам тоже многое дали. Не только школа была вам нужна – вы тоже оказались нужны нашей школе, и нам с вами было хорошо.

Дети подарили Курбатову картину, нарисованную всем коллективом. На этой картине оказался изображен лицей, который дети полюбили по-настоящему. Понятно, почему во время фотосессии они долго не отпускали директора – каждый из них хотел сделать с ним свое, личное фото.

– Я не знаю, уедете вы или останетесь. Если останетесь, вам будет трудно, потому что жизнь вообще трудная. Но вы молодые, вам всего 16–18 лет, и каждый из нас поменял бы свой возраст на ваш. У вас все впереди и все получится, потому что самых больших высот в этой жизни добиваются сильные и энергичные мигранты. Теперь у вас есть русский язык, а также опыт жизни и общения в России. Кроме того, у вас есть силы, вы можете многое сделать. Если вы останетесь здесь, мы вас не бросим и будем поддерживать. Если будет нужна помощь, мы вам ее окажем. Если вам будут нужны дополнительные занятия по русскому или английскому языкам, мы всегда готовы заниматься с вами один-два раза в неделю. Мы не прощаемся хотя бы потому, что теперь стали одной махаллей (название квартальной общины в Узбекистане – прим. «Ферганы») и теперь должны ходить друг к другу на дни рождения или свадьбы. И если кто-то из нас окажется в Пенджикенте (Таджикистан), на озере Севан (Армения) или в Оше (Киргизия), то уже мы придем к вам в гости, – заключил Рустам Курбатов.

Что касается детей, то каждый из них продолжит получать образование. Эрбол, Нурболот, Эржан, Саид, Клара, Уметжан и Гагик пойдут в обычные российские школы, в те классы, которые соответствуют их уровню. Арген и Асель уже закончили 11 класс на базе лицея и теперь на родине в Киргизии будут поступать в высшие учебные заведения.

В сентябре в лицее и в трех школах Красногорска снова откроются классы русского языка для детей мигрантов, которые, как показывает эта история, даже в чужой стране могут быть нужными и любимыми.