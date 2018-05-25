Последний выпуск этой недели мы решили посвятить вдохновляющей истории обычного пенсионера из Таджикистана.

68-летний Нуъмон Хасанов решил на пенсии просто так не сидеть, а делать добро – он абсолютно бесплатно чинит всем людям с ограниченными возможностями их сломанные коляски, а некоторым вовсе собирает из запчастей новую.

«О добрых делах, - говорит он, - обычно не рассказывают, но я делюсь, чтобы вдохновить остальных!».

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Мы уверены, что обычные человеческие истории - большой дефицит на нынешнем медийном рынке. Поэтому в рамках проекта «Салом, соседи!», который создан для сближения таджиков и узбеков, мы постараемся восполнить этот пробел.

Цель проекта проста – помочь жителям двух соседствующих стран – Таджикистана и Узбекистана – лучше узнать и понять друг друга.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане. С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.