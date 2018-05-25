Муфтий Туркменистана вынес постановление о размере пожертвований верующих в месяц Рамадан, которые более чем вдвое превышают прошлогодние, сообщает CA-NEWS.

"Прокормить семью все труднее, из-за экономических трудностей беспокойство населения растет, при этом муфтий увеличивает размер пожертвований", - отмечает собеседник.



По его словам, в прошлом году стандартное пожертвование в мечетях составляло 2 маната с человека, теперь сумма составляет 5 манатов. По официальному курсу ЦБ Туркменистана 5 манатов составляет около 1.4 доллара США.



Как рассказал собеседник Азатлыка, верующие относят свои пожертвования местным имамам в мечети по месту жительства. Также он сообщил об увеличении размера "зеката" - милостыни в пользу бедных.



"Раньше было предписано выделять на пожертвование одну сороковую часть заработка, теперь постановили, что нужно отдавать тридцатую", - отметил беседовавший с Азатлыком на условиях анонимности житель Ашхабада.