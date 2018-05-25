St. Petersburg is expected to receive 50,000 migrant workers from Tajikistan and Uzbekistan this year.
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