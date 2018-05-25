Уставный капитал Национального банка Таджикистана будет увеличен с 20 миллионов сомони до 500 миллионов сомони.

Соответствующие поправки в закон РТ «О Национальном банке Таджикистана» приняты нижней палаты парламента республики в пятницу, 25 мая.

Представляя проект поправок, председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода отметил, что изменения предлагаются «в целях обеспечения уровня достаточности капитала для продвижения эффективной денежно-кредитной политики».

«С учетом увеличения имущества Национального банка Таджикистана предусматривается установление размера уставного капитала на сумму 500 миллионов сомони», - сказал он.

Нурмахмадзода считает, что определение уставного капитала на таком уровне будет способствовать росту резервов регулятора и обеспечению государственных обязательств.

Он добавил, что действующий уставный капитал НБТ в размере 20 миллионов сомони был установлен еще 2002 году.

Согласно закону РТ «О Национальном банке Таджикистана», уставный капитал может быть увеличен решением правления НБТ с согласия президента РТ с последующим утверждением нижней палатой парламента республики.

Уставный капитал Национального банка формируется из источников, которые передаются в

распоряжение Национального банка: основные фонды, отчисления от полученных Нацбанком чистых доходов, средств, выделяемых из республиканского бюджета.

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