Национальный университет (НУУ) и Узбекский государственный университет иностранных языков с 2018-2019 учебного года прекратят подготовку специалистов по направлению «журналистика». Также остановят набор магистров по этой специальности, в частности, в Высшую школу журналистики при НУУ, сообщает ИА "Фергана". Студенты, которые сейчас получают журналистское образование в указанных вузах, смогут завершить обучение.

Такое решения связано с созданием в Ташкенте Университета журналистики и средств массовой коммуникации, о котором еще в декабре прошлого года говорил президент Шавкат Мирзиёев. На днях он подписал постановление, в котором обязал министерство высшего и среднего специального образования до 15 июля сформировать отделения, факультеты и кафедры нового вуза, а также обеспечить его квалифицированными профессорами и преподавателями в том числе из-за рубежа. Университет займет здание Юнусабадского профессионального колледжа дизайна (Юнусабадский район, Центр-5), при этом учащимся колледжа разрешат закончить обучение в «родных» стенах.

Когда будет открыт набор в новый вуз, в документе не сказано, но, судя по всему, первых студентов он примет уже в новом учебном году. Их отберут «на основе тестовых испытаний и творческого экзамена».

В постановлении президента подчеркивается, что сейчас в стране функционируют более 1500 средств массовых информаций, но в этой сфере все еще не существует базового образовательного учреждения. Новый вуз, по мнению главы государства, нужен «для углубленного изучения особенностей журналистики в эпоху глобализации, ее исторического прогресса, сегодняшнего состояния и перспектив».

В Узбекистане за последние полтора десятка лет были фактически ликвидированы неподконтрольные властям средства массовой информации. Независимые СМИ, которые освещали реалии жизни республики, вынуждены были работать из-за рубежа. В самом Узбекистане их заблокировали (эта же участь постигла «Фергану»). При прежнем президенте Исламе Каримове в заключении оказались десятки журналистов, которых приговорили к длительным срокам за их профессиональную деятельность, подавляющее большинство из них подверглись пыткам.

После прихода к власти Мирзиёева журналисты, осужденные по политическим делам (в том числе, независимый журналист Солиджон Абдурахманов, корреспонденты газеты «Эрк» Мухаммад Бекжан и Юсуф Рузимурадов, а также Дилмурод Сайид из Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик») вышли на свободу, контроль за СМИ ослаб, но не исчез полностью. Это отражено в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch о свободе слова в республике. Из него следует, что в местных СМИ появилось больше критики, но цензура и самоцензура остаются. Кроме того, к каждой редакции прикреплен как минимум один «куратор» из Службы безопасности, который отслеживает весь контент и влияет на редакционную политику.

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