Традиция праздновать Последний звонок 25 мая в советских школах повсеместно появилась в 70-е годы. Причину введения этого праздника Министерство образования СССР объясняло так: «для придания большего значения школьному образованию». Таджикистан от этого праздника отказался в 2007 году; в прошлом году в местных школах даже отменили проведение торжественной линейки.

Мы еще раз решили вспомнить о том, чего лишились наши сегодняшние школьники.

Таджикские школьники закончат учебу 7 июня, причем с прошлого года министерство образования и науки Таджикистана приняло решение отменить даже проведение торжественной линейки в честь окончания учебного года.

В приказе министерства было отмечено, что 7 июня во всех школах Таджикистана, независимо от формы собственности, занятия будут проводиться согласно учебному графику: никаких торжественных линеек не предусмотрено. Отмечалось, что за нарушение этого приказа персональную ответственность несут главы управлений, отделов образования областей, городов, районов республики, директора школ и классные руководители. В общем конец учебного года для таджикских школьников теперь самый обычный день; у их родителей было совсем по-другому, посмотрите:

Выпускники 1970-х годов. Школа №49, город Душанбе

«После торжественной линейки мы пошли в парк кататься на каруселях в последний раз. Это было как бы прощание с детством. А еще, когда была линейка в школе, пошел дождь, и директор сказала нам, что дождь в начале взрослого пути – это к счастью. И мы ей все поверили».

Школа №49, город Душанбе

«Уже позже стали писать пожелания на красных лентах, а вот в 70-е годы мы подписывали друг другу портфели».

Выпускники 1980-х годов. Школа №28, город Душанбе

«Мы этот праздник ждали несколько лет. Наверное, уже с класса 7-го или 8-го разговоры были только о том, что надеть на последний звонок, что – на выпускной бал. Платья для выпускного начинали шить еще с января месяца».

Выпускники 1980-х годов. Школа №28, город Душанбе

«В 80-е кроме красных лент выпускники обязательно прикалывали на грудь еще и маленький колокольчик, их продавали в киосках».

«В 95-м году мы на этот праздник шли полуголодные, потому что шла гражданская война, но родители каким-то чудом находили деньги и на красные ленты, и на наряды. Я долго переживала о том, что мы не сможем купить мне платье на выпускной, но как-то поздно вечером пришел мой сияющий отец и принес шикарное платье для бала. Это было счастье».

«Один парень из нашей школы написал мне на ленте так: «Желаю, чтобы грустнее этого дня у тебя в жизни никогда не было». Позже ему пришлось натурально выполнять это пожелание, потому что он стал моим мужем».

«Нам говорили, что в своей жизни каждая девушка должна надеть белое, торжественное платье два раза: на выпускной бал и на свадьбу. Девчонки, конечно, мечтали и о том, и о другом, так хотелось быстрее вступить во взрослую жизнь».

«Мы оканчивали школу в 2007 году. Естественно, готовились к Последнему звонку еще с начала учебного года, и вдруг нам говорят, что больше этого праздника никогда не будет. У нас уже и ленты были готовы, и платья на выпускной бал, да и столько лет мы мечтали об этом празднике. Расстроились все: и родители, и учителя, и мы. Но свой праздник мы все-таки справили, хоть и подпольно».

Школа №74, Душанбе

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