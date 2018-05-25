Страны ОДКБ поставят «совместный заслон» на пути террористов, распространяющих свои идеи и вербующих сторонников в интернете. Об этом договорились участники состоявшегося в четверг в Астане заседания секретарей Совбезов стран—членов ОДКБ. Также в планах создание общего для государств организации списка террористических организаций.

На заседании ОДКБ в четверг было рассмотрено 13 вопросов и подписано 11 документов, в основном так или иначе связанных с проблемой терроризма, пишет "Коммерсант"

Особо был отмечен рост проявлений терроризма в странах, граничащих с государствами-членами ОДКБ.

Речь шла в первую очередь об Афганистане — именно оттуда сейчас исходит главная опасность для стран ОДКБ, сказал “Ъ” секретарь Совбеза Таджикистана Абдурахим Каххаров.

По его словам, возросшие опасения Душанбе связаны с тем, что «в последние год-полтора появилась тенденция к концентрации террористических группировок в северной части Афганистана, которая раньше была стабильной».

«Это и “Исламское государство”, и Партия исламского возрождения Таджикистана, запрещенная у нас в стране, и группировка “Ансар Аллах”. Они пытаются разместить там свои учебно-тренировочные базы, создать плацдарм для большего влияния на Центральную Азию»,— отметил Каххаров.

Говоря на эту тему, Николай Патрушев назвал ситуацию в Афганистане «деградирующей» и подкрепил свои слова статистикой: общая численность боевиков в стране составляет порядка 15–20 тыс., из них до 7 тыс.— в приграничных с Таджикистаном провинциях.

По его словам, увеличивается риск проникновения боевиков в страны ОДКБ, поставок оружия, «активизации вербовки молодежи в ряды экстремистов».

Участники заседания констатировали, что молодежь зачастую попадает под влияние террористических организаций во многом потому, что те умело используют современные информационные технологии.

В структуре ИГ есть специальные подразделения, состоящие из профессиональных программистов, психологов, видео- и звукорежиссеров, а контент пропагандистских материалов формируется в зависимости от национального состава, религиозных предпочтений и культурно-образовательного уровня целевой аудитории.

Чтобы противостоять этим тенденциям, секретари Совбезов одобрили план мероприятий по развитию скоординированной информполитики.

В первой части документа речь идет о том, чтобы сформировать систему «для адекватного и своевременного реагирования» на пропаганду терроризма, экстремизма и ксенофобии, а также на попытки дестабилизировать страны, входящие в ОДКБ. Для создания системы планируют задействовать различные ресурсы — от СМИ до социальных сетей.

Во второй части плана речь идет «о формировании образа ОДКБ как единой, серьезной, солидной и многосторонней организации», пояснил “Ъ” секретарь Совета безопасности Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Документ окончательно примут во второй половине года главы стран ОДКБ.

Николай Патрушев предложил также сформировать в рамках ОДКБ электронный реестр информационных материалов, признанных экстремистскими, а участники заседания решили как можно скорее создать единый список террористических организаций на территории стран ОДКБ.

В большей степени речь идет не о том, что сейчас списки в разных странах различаются, а о том, чтобы как можно быстрее узнавать о появлении новых террористических организаций, пояснил “Ъ” секретарь киргизского Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

«Нужно, чтобы мы открывали этот список и видели, что, например, на территории Кыргызстана или на территории России появилась террористическая организация или наблюдается какая-то экстремистская деятельность»,— рассказал господин Сагынбаев.

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