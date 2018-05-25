Лицензии на осуществление банковской деятельности «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка» будут отозваны, если эти банки не смогут в ближайшее время привлечь дополнительные инвестиции.

«Если эти банки не справятся с выполнением взятых на себя обязательств (привлечение дополнительных инвестиций и возвращение предоставленной этим банкам правительственной финансовой поддержки - прим. «АП»), в отношении них будут приняты конкретные меры, вплоть до отзыва лицензии», - сказал председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода в пятницу, 25 мая, на очередном заседании нижней палаты парламента РТ.

По словам главы регулятора, после получения правительственной помощи в начале 2017 года эти банки обязались полностью оздоровить финансовое состояние своих организаций в течение трех лет.

«Руководство «Таджиксодиротбанка» обещало в течение шести месяцев привлечь дополнительные инвестиции, а «Агроинвестбанка» - до конца мая. Мы надеемся, что состояние этих банков улучшится», - сказал он.

Касательно процесса возвращения предоставленной правительством этим банкам финансовой помощи Нурмахмадзода сказал, что «Таджиксодиротбанк» полностью в рамках принятого графика выполняет свои обязательства.

«Им удалось выкупить у правительства 5% своих акций. «Агроинвестбанк» отстает от графика погашения задолженностей перед правительством. Если в ближайшее время поступят дополнительные средства, сначала этот банк должен возвращать долг перед правительством в размере более 50 миллионов сомони, а после – средства людей», - сказал он.

Он отметил, что Нацбанком подготовлены и предложены правительству конкретные предложения по дальнейшему урегулированию ситуации в этих двух банках.

«План мероприятий мы предложили правительству пару дней назад», - добавил Нурмахмадзода.

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров предложил главе НБТ поставить точку в этом вопросе до конца года, чтобы окончательно не терять доверие населения к банковской системе.

Напомним, в начале прошлого года правительство предоставило «Агроинвестбанку» и «Таджиксодиротбанку» финансовую помощь. Первый банк в общей сложности получил 1 миллиард 70 миллионов сомони, а второй – 2 миллиард 250 миллионов сомони.

Господдержка предоставлена на пятилетний срок под 2% годовых. В этом году эти банки должны вернуть 5% от этих средств, в будущем – 20%, а в последующие годы - по 25%.

Банки обязались параллельно улучшить свое финансовое состояние, в частности за счет привлечения дополнительных инвестиций.

В средине этого месяца было обвялено о приобретении Инвестиционной компанией Саудовской Аравии «Saudi Investment Group» контрольного пакета акций «Таджиксодиротбанка».

Предварительная договоренность подписана по итогам встречи главы «Таджиксодиротбанк» Тоджиддина Пирзода с председателем «Saudi Investment Group» Шейхом Валид Ахмад Мухаммад Ад-Дахаш Ат-Тувайджири в Душанбе, сообщила пресс-служба ТСБ.

«Вхождение данной инвестиционной компании в долю акционеров ОАО «Таджиксодиротбанк» стало главной темой обсуждения сторон. В ходе встречи была достигнута договоренность о приобретении арабской стороной до 51% акций банка, о чем был подписан предварительный договор», - говорилось в сообщении.

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