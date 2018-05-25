В Самарканде уволен директор специализированной школы-интерната №62 для детей с задержкой психического развития Азамат Умаров, заставивший педагогов и технический персонал заниматься уборкой улиц. Об этом сообщает ИА "Фергана".

Директор, назначенный на эту должность в пятницу 18 мая, уже на следующий день отправил учителей на незапланированные работы по благоустройству. Это вызвало недовольство коллектива, и о ситуации был проинформирован Самаркандский региональный департамент министерства народного образования.

Специальная комиссия при министерстве провела расследование после сообщений в соцсетях и СМИ и подтвердила факты. По рекомендации комиссии трудовой договор с директором был расторгнут. В сообщении министерства говорится, что он «не смог создать здоровую атмосферу в коллективе учреждения».

Учителя интерната сообщили, что прежнего директора, который не заставлял учителей заниматься уборкой, а, напротив, просил уделять больше внимания обучению детей, уволили неожиданно, назначив вместо него 60-летнего Умарова. До назначения директором Умаров был начальником управления народного образования и заместителем хокима (главы администрации) Самаркандской области. С должности в управлении его отстранили после того, как в марте на принудительных работах погибла учительница Диана Еникеева. Ее насмерть сбил грузовик, когда она занималась уборкой обочины дороги.

Хоким Самаркандской области Туробжон Джураев после этого случая пообещал, что работники учреждений социальной сферы впредь не будут привлекаться к работам по благоустройству. Хокимият Каттакурганского района и областное управление народного образования пытались отрицать, что учителей отправили на уборку дороги, хотя коллеги погибшей утверждали обратное. Руководство школы и районо после этого инцидента сменилось.

Тема искоренения принудительного труда в последние месяцы активно обсуждается на уровне президента и правительства и освещается в местных СМИ. В апреле Шавкат Мирзиёев поручил наказать виновных в гибели учительницы, а в мае правительство издало постановление, предписывающее подготовить предложения по ужесточению ответственности должностных лиц за незаконное привлечение граждан к принудительным общественным работам. Позднее появился запрет на проведение хашаров (субботников) без разрешения президента и правительства.

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