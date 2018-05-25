Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов принимает участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), которое началось сегодня.

Программу первого дня форума открыла панельная сессия, посвященная вопросам торгово-экономического взаимодействия в рамках Организации. Около 200 представителей деловых кругов из многих стран мира стали участниками дискуссии на тему «Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития».

Генсек ШОС привлёк внимание к тому, что «сегодня ШОС — это крупнейшая в мире трансрегиональная организация универсального типа».

«На пространстве объединения расположены передовые производственные кластеры, в том числе высокотехнологичного и наукоемкого производства, имеются все виды полезных ископаемых для организации любых видов производственных циклов», - сказал он.

Он также добавил, что «экономическая взаимосвязанность государств-членов ШОС определяется их географической близостью и действующими в рамках объединения соглашениями, договорённостями и совместными программами развития в сфере региональной экономики».

«Пространство ШОС является сегодня весьма интересным и перспективным с точки зрения реализации бизнес-проектов и новых идей, характеризуется стабильностью, динамичным развитием и постоянно появляющимися новыми возможностями», — подчеркнул Алимов и в поддержку этого тезиса привёл некоторые статистические данные.

В частности, по итогам 2016 года средний рост ВВП на пространстве ШОС составил 4,84%, что почти в два раза превосходит среднемировой показатель. Весьма показательно, отметил Алимов, и то, что 11% от всего объема прямых иностранных инвестиций в 2016 году пришлось на долю государства-членов ШОС. Сюда же можно добавить, что на пространстве ШОС в этот период было зарегистрировано более 587 тыс. новых предприятий.

При этом Генсек ШОС отметил, что это без учета статистических данных по Китаю, которые ожидаются в ближайшее время.

Рашид Алимов особо остановился на культурно-гуманитарной составляющей, которая «на пространстве ШОС также становится все более прибыльным направлением, а значит и еще более привлекательным».

«К примеру, по данным Всемирной туристической организации, в 2016 году государства-члены ШОС посетили более 200 млн. зарубежных туристов, а доля дохода от иностранных туристов в общем экспорте приблизилась к 8%, что по примерным расчётам составляет около 281 млрд. долл. США», - сказал он.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года при участии президента России. По предварительной оценке организаторов, ПМЭФ-2018 за все годы проведения Форума станет самым масштабным, ожидаемое количество зарегистрированных участников превысит 15 тысяч человек из 140 стран мира.

Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и правительств, дипломаты, политические лидеры, вице-премьеры, министры, губернаторы.

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