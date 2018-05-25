В ночь на 23 мая стало известно, что в Казахстане арестован бизнесмен, участник списка Forbes в стране Еркын Амирханов.

Амирханова арестовали еще 5 мая, но стало известно об этом только сейчас: недавно принятые поправки в законы о СМИ позволяют госорганам и тем более спецслужбам тянуть с важной и громкой информацией и ее официальным опубликованием до месяца, передает ИА "Фергана".

Бизнесмена подозревают в коммерческом подкупе - Комитет национальной безопасности считает, что преступление произошло в момент, когда Амирханов был председателем по закупочной деятельности АО «Центрказэнергомонтаж». Других подробностей никто не выдает.

50-летний Амирханов в казахстанском бизнесе известен как минимум последние 20 лет. В 1997 году он возник в качестве одного из руководителей «Казкоммерцбанка», до этого молодой энергетик работал в Московском институте стали и сплавов (МИСиС). Позже Амирханов числился в совете директоров «Эйр Казахстан» и на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе. В начале нулевых имя бизнесмена стало прочно ассоциироваться с двумя вещами: во-первых, Амирханов стал главой «Эксимбанка»; во-вторых, сфера его интересов начала распространяться на энергетические компании. Основное место его активов – «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»: «дочки» этой структуры обеспечивают энергоснабжением практически весь север Казахстана.

В 2012 году Амирханов попал в рейтинг богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в $181 млн. Наивысшего пика состояние Амирханова достигло в 2015 году: тогда активы бизнесмена оценивались в треть миллиарда долларов.

За два следующих года состояние Амирханова просело почти в два раза, но даже с состоянием в $135 млн. бизнесмен держался в четвертом десятке крупнейших держателей состояния в Казахстане. А в 2017 году все внезапно начало рушиться. Амирханова не включили ни в один совет директоров во всех его крупнейших активах. В январе 2018 года он также был лишен полномочий в «Эксимбанке» - несмотря на то, что при нем в банке были открыты системы электронных денег, а банк начал выдавать кредиты физическим лицам.

Источники «Ферганы» в структурах, близких к спецслужбам, говорят, что судьба бизнесмена была предрешена по итогам совещания с участием Назарбаева. При этом коммерческий подкуп – это лишь одна из составляющих (и то, вероятно, не основная), которую следователи намерены инкриминировать Амирханову. Вероятно, речь идет не о деяниях Амирханова в момент, когда он был во главе «Центрказэнергомонтажа» (хотя компания и имела отношение к госконтрактам); основные вопросы возникают как раз к деятельности во главе «Эксимбанка».

В связи с этим неясной пока остается судьба других акционеров: учитывая, что среди них есть человек, ответственный за полеты президентского борта, история может приобрести неожиданный оборот. Если, конечно, ее когда-нибудь решат придать огласке.

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