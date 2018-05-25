Наш менталитет - преграда для развития общества или это наши морально-нравственные ценности?

Все профессии хороши, но…

В Таджикистане хороши все профессии, и примечательно, что женщины уже освоили почти все из них. Между тем из-за таджикского менталитета, который тесно связан с нашим традиционным укладом жизни, есть ряд профессий и специальностей, которые в нашей стране для мужчин «не в почете». Прежде всего это медицинские специальности – акушер-гинеколог, маммолог, проктолог. Следом идут массажисты, визажисты, парикмахеры, портные и т.д. В общем, те профессии, которые так или иначе имеют дело с женским телом. Попытаемся рассмотреть профессии по религиозному, возрастному, гендерному признакам и поразмышлять, почему так происходит.

«Уходи, а то в морду получишь!»

На днях у знакомых родила старшая дочь, но роды были тяжелыми, и пришлось делать кесарево сечение. Когда приехали навестить в больницу Мижгону и поздравить с первенцем, то она была в слезах. Оказалось, ее муж устроил скандал, как только узнал, что при операции его жены присутствовал мужчина-анестезиолог.

По рассказу врачей, мужчина ворвался во время операции и угрожал анестезиологу, что если тот не уйдет, то набьет ему морду. С такой ситуацией хотя и нечасто, но сталкивается почти каждый врач-мужчина, выбравший «непопулярные» в Таджикистане специализации.

И как быть с такими ревнивыми мужьями, которые, забывая о спасении жизни своих родных, только и думают о своей мужской репутации? Как определить – ханжество это или особенность восточного менталитета?

Мужчине помогать роженице – харам?

Год назад в СМИ появилось заявление имама ташкентской мечети о том, что нужно запретить мужчинам работать акушерами-гинекологами, потому что это грех. К тому же имам отметил, что в советское время многие национальные ценности и авторитет были растоптаны, поэтому к мужчинам в гинекологии относились как-то с пониманием, а сейчас такого нельзя допустить.

«Мужчин должны осматривать врачи-мужчины, а женщин – врачи-женщины. И это не мое требование, это - требование шариата», - объяснил имам-хатиб.

С ним солидарны и таджикские исламоведы, которые считают, что это требование ханафитского мазхаба, согласно которому постороннему мужчине запрещено видеть женское тело. Но, отмечают они, в случае если специалист женского пола не доступен или недостаточно квалифицирован, то допустимо обращаться к доктору-мужчине.

По словам бывшего председателя Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана Саида Ахмедова, согласно современной интерпретации ислама обращаться к мужчине-доктору - допустимо, так как прежде всего пациентов должна волновать квалификация доктора, а не его пол.

Менталитет прежде всего

Но согласно национальному менталитету, особенно в сельской местности, чаще всего в вопросе выбора доктора для женщины в Таджикистане принимает участие ее муж, и если доктору-мужчине есть достойная альтернатива среди коллег-женщин, то предпочтение отдадут последним. Это касается не только врача-гинеколога, но и проктолога и даже стоматолога.

«Я лично не хочу, чтобы к моей жене прикасался чужой мужчина, пусть даже зубной врач, чтобы он трогал ее, - объясняет молодой человек с высшим образованием по имени Наим. - Это не связано с нашей религией, это наш менталитет. Мы – горцы, у нас должна быть мужская гордость. Жена – моя совесть и честь, и никто не должен к ней прикасаться, поэтому я всегда ищу специалистов-женщин в любой необходимой ситуации».

С гендерными проблемами в своей практике врачи-мужчины хотя бы раз в жизни, но сталкивались. И здесь дело не только в ревнивых мужьях.

Сотрудник одной из общественных организаций Зоир Раззаков по профессии акушер-гинеколог. Во время своей работы в одном из столичных роддомов он не раз сталкивался с непониманием со стороны рожениц. По его словам, как только он заходил в родильный зал, женщины начинали паниковать, мол, что здесь делает мужчина? Приходилось объяснять им, что он врач, выполняющий свою работу, и что мужчиной себя считает только за пределами роддома.

И хотя в настоящее время Зоир не работает по специальности, все же считает, что акушер-гинеколог - больше мужское занятие, потому что работа - сложная, часто приходится принимать очень серьезные решения, от которых зависит жизнь сразу двух человек – матери и ребенка. Работать надо в ночь, что не каждая женщина может себе позволит (тем более семейная). Еще необходима выносливость, так как нужно постоянно быть на ногах.

- 12 лет назад во время родов моим врачом был мужчина, - вспоминает одна из читательниц «АП». - До сих пор благодарна ему, так как он был очень внимателен к нам, у кого было проведено кесарево сечение. Он был очень строг, не разрешал ныть и всегда находил добрые слова для нас. Нет в мужчинах-врачах той жестокости, которая отличает многих женщин-гинекологов.

«Ко мне обращаются чаще, чем к кому-нибудь другому»

Кроме акушера-гинеколога существует и такая сугубо «женская» специальность в медицине, как маммолог, специалист по заболеваниям грудных желез. Таких специалистов-мужчин в республиканском онкологическом центре - 4.

К маммологу Бахтиёру Насимову женщины идут охотно, так как он редкий специалист узкого профиля, пластический хирург, который проводит восстановительные операции после хирургических вмешательств при онкологических заболеваниях. Он единственный в своей сфере специалист, который имеет международный сертификат на проведение подобных операций и ежегодно проходит специализацию за пределами страны. В год он проводит 15-20 операций.

«Как правило, из 10 обратившихся женщин, 2 стесняются и отказываются от дальнейшего обследования мужчиной-врачом. Но это не говорит о том, что в дальнейшем они к нам не попадут; все равно приходят, но уже с запущенной формой болезни, иногда, к сожалению, очень поздно», – говорит Бахтиёр.

Когда вокруг - «сплошной геморрой»

Особенно проблематичен выбор специалиста-женщины в современной проктологии. К сведению, проктолог – специалист, который занимается еще одной очень деликатной частью тела - лечением заболеваний прямой кишки и заднего прохода. С помощью терапевтических и хирургических методов проктолог проводит лечение геморроя, трещин заднего прохода, опухолевых образований прямой кишки и т.д. По словам знакомого проктолога Баходура, многие из пациенток, узнав, что их будет осматривать мужчина, отказываются. «С нашим менталитетом сложно работать по такой узкой специальности, хотя чаще от геморроя страдают женщины», - говорит он.

Рано Каххорова – единственная женщина-хирург в Центре проктологии г. Душанбе. Ее отец, известный хирург Абдурауф Каххоров, многие годы занимаясь вопросами проктологии и исходя из нашей восточной ментальности, посоветовал дочери выбрать именно эту узкопрофильную специальность, потому что на практике видел, что женщины, годами мучаясь от геморроя и других специфических заболеваний, стеснялись вовремя обратиться к медикам.

Рано Абдурауфовна вспоминает недавний случай, когда к ней после операции пациентки пришел ругаться ее муж.

- У нас в клинике действительно почти нет анестезиологов из числа женщин. Узнав, что анестезиологом на проведенной мною операции был мужчина, муж пациентки закатил скандал. Я ему объяснила, что в мои обязанности входит успешный исход операции, которую я провела, а не поиск того, кто ставит наркоз, - рассказывает врач. - Ведь когда женщина истекает кровью и нуждается в срочной операции, спасение ее жизни должно стать главной целью.

- А к вам, как к опытному проктологу, обращаются за помощью пациенты-мужчины?

- Да, но не всегда. Часто обращаются по чьей-то рекомендации. Я понимаю, что это деликатное место, поэтому предлагаю пациенту, чтобы его осмотрел мой коллега-мужчина. Но есть и такие, кто просит, чтобы я сама их осмотрела.

- Значит, по сравнению с женщинами мужчины менее стеснительны?

- Я бы так не сказала. Как для женщин, так и для мужчин сама болезнь - это уже психологическая травма. Поэтому когда уже сильно приспичит, уже нет разницы, кто тебя оперирует – женщина или мужчина.

- Теперь поставим вопрос по-другому: как ваш муж относится к тому, что вы осматриваете пациентов-мужчин?

- Мой супруг – художник, и он часто имеет дело с натурщицами. Он их рассматривает как объект своего творчества. И я тоже работаю почти по такому же принципу, ведь для меня не важен пол больного. Моя работа – его вылечить. Муж прекрасно понимает специфику моей работы, не то мы не ужились бы вместе. У нас все основано на взаимном доверии.

«Массаж нада»?

Еще одной гендерно-чувствительной специальностью является специальность массажиста. Проанализируйте объявления. «Русская массажистка к вашим услугам», «Молодая девушка сделает массаж», «Опытная женщина делает массаж всего тела, и не только»... Объявления от мужчин-массажистов крайне редки.

Здесь тоже немаловажную роль играет менталитет. Ведь зачастую наши мужчины рассматривают услуги массажистов-женщин не только как лечебные, но и как интимные услуги. И поэтому к услугам массажистов-мужчин они тоже относятся с недоверием.

Имели место случаи, когда массажисты были даже избиты ревнивыми мужьями или бой-френдами женщин-пациенток. Несколько лет назад в столице был задержан 18-летний горе-массажист, который не ограничивался только массажем и, сняв свою близость с клиенткой на видео, шантажировал ее.

Молодой дипломированный массажист Анвар говорит, что работает в этой сфере уже 5 лет. Он делает все виды массажа: общий, классический, баночный, медовый, массаж лица, шоколадный, аппаратный массаж с выездом на дом. Его клиенты - женщины, дети, мужчины.

На вопрос, кто больше обращается за услугами, отвечает: женщины.

- А как реагируют мужчины твоих пациенток? – спрашиваю я.

- За все время, что я занимаюсь массажем, еще никто на меня не жаловался, - говорит Анвар. - У меня же нет плохих намерений, я просто выполняю свою работу. При этом я всегда выполняю работу дома у клиента. Мне доверяют мужья (если таковые имеются) этих женщин. Были случаи, когда муж вызывал меня: приезжай, сделай массаж жене, - и сам сидел и наблюдал за моей работой. При этом возраст клиенток значения не имеет – были среди них и молодые, и в возрасте. Все дело – в доверии.

Все дело в стыде

- Тот уровень стыда, который имеется в национальном характере таджикского народа, в его межличностных, межполовых отношениях, характерен далеко не для каждого народа. Когда речь идет о культуре стыда, свойственной таджикскому менталитету, подразумевается стыд не в этическом плане, а в основном в физиологическом и половом отношении, - отмечает в своей монографии ученая Хамида Урунова, исследовавшая культуру стыда в нашем обществе. По ее мнению, в обществе стыд и стыдливость в большей степени относят к женскому полу. Нравственность, скромность, стыдливость, целомудрие своими корнями уходят в религиозные заповеди. Положение о важности стыда можно считать общепризнанным в исламе. Для подтверждения данного тезиса обычно приводят два хадиса – предания о жизни пророка Мухаммада, в которых он утверждает, что стыд относится к вере (т.е. верующему следует быть стыдливым) и что в стыде заключено все благо…

Из сказанного выходит, что именно эта тонкость и деликатность не позволяет женщине показаться гинекологу-мужчине, ведь ей легче объясниться с женщиной-специалистом.

Вместе с тем, исходя из сути священного Корана, некоторые теологи считают, что преимущественное значение должны играть намерения человека (мужчины-гинеколога, массажиста, стоматолога - неважно). Поэтому если доктор-мужчина имеет хорошие намерения и оказывает помощь больным женщинам, нет за ним никакого зла, если женщина окажется нагой перед этим доктором.

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