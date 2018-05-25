Известие о смерти Мумина Каноата – классика современной таджикской литературы, глубоко опечалило нас.

Мумин Каноат – один из выдающихся поэтов Центральной Азии. Он – один из лучших и любимейших поэтов современного Таджикистана. Его уход не оставил никого равнодушным не только в персоязычном мире, но и на всей территории бывшего СССР, где его знали и любили.

Причина такой скорби не только в его неожиданной кончине, не только в том, что еще свежи и сильны чувства в связи с его смертью, но и в той устоявшейся любви к нему ценителей Слова.

Мумин Каноат – автор лучших поэм в современной литературе Таджикистана. Такие его известные поэмы как «Колыбель Авиценны» и «Голоса Сталинграда», несомненно, являются вершиной жанра в современной персоязычной литературе. Помимо этих произведений, широко известны его поэмы «Поэт и шах», «Днепровские волны», «Отец», «Раненые книги», «Мое имя – Таджикистан», «Эпос справедливости» (о гражданской войне 90-х в Таджикистане), «Звезда Исмата», «Масуд-наме» и др.

Мумин Каноат – поэт-эпик, ему близко героическое повествование о прошлом, он создал в своих поэмах целостную картину жизни народа в определенном историческом периоде.

Две темы красной нитью проходили через все поэмы Каноата – роль личности в истории родного народа и тема войны, Второй Мировой войны, эхо которой донеслось и до Памирских гор…

И, безусловно, самой главной его поэмой о войне, которая одновременно воспевает мир и любовь – это поэма «Голоса Сталинграда», блестяще переведенная Робертом Рождественским.

Эта эпическая поэма, полная драматизма, повествует о подвиге советских людей в борьбе против фашизма. Эта поэма стала совершенно новым словом в поэзии 70-х годов. Каждая глава поэмы создана в виде монолога: повествование идет от лица земли, реки, живых и мертвых, солдат и матерей, любви… Эти голоса сливаются в многоголосый реквием. Об этой поэме написано немало. Она переведена на многие языки мира.

Одним из серьезных произведений таджикской литературы является поэма Мумина Каноата «Колыбель Авиценны». В этой поэме Каноат предпринял удачную попытку ответить на философский аспект проблемы «личность – общество». Он стремился показать значение личности великого мыслителя для его современников и потомков.

Мумин Каноат также является автором удивительно тонких лирических стихов - любовных, философских и патриотических - как один из самых ярких и талантливых последователей своих великих предков – персидско-таджикских поэтов, признанных во всем мире.

Светлая память о нашем друге, Поэте и Гражданине навсегда останется в наших сердцах.

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