В Узбекистане камыш, растущий по берегам реки Амударьи, будет использоваться для выпуска древесно-стружечных плит (ДСП), которые будут продаваться в Афганистан и Таджикистан.

Уже подписаны соответствующие договоры между узбекистанским предприятием «Сурхон КСП Грант» и представителями иностранных государств на сумму $2 млн, сообщает ИА "Фергана" со сылкой на пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

При проведении лабораторных исследований выяснилось, что ДСП из амударьинского камыша на 30% устойчивее к влаге нежели лучший сорт аналогичных ДСП, производимых в России.

«Камыш растет в большом количестве на берегу реки Амударья. На сегодняшний день только около 10% этого растения скосили при помощи сезонных работников и отправили для использования в качестве сырья при производстве ДСП», — пояснил представитель «Сурхон КСП Грант» Чорри Кувватов.

Отметим, что, по данным статистики, за последний год из России, Украины и Китая Узбекистан импортировал около 500 тысяч кубометров ДСП на сумму $100 млн. А производимые в самой республике товары того же вида удовлетворяют внутренний спрос всего на 8% (45 тысяч кубометров).

О планах максимально сократить импорт древесины из-за границы узбекистанские чиновники заявляли еще в 2009 году. Тогда, в частности, в Самаркандской области значительными темпами увеличивали площади под высадку быстрорастущих деревьев местных пород для последующего их использования в промышленных целях.

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