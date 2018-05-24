Военный суд гарнизона Душанбе за незаконный оборот наркотических средств приговорил к 17 годам лишения свободы 48-летнего жителя Фархора с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима.

Файзулло Калугшоев признан виновным по статьям 200 (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) часть 4 УК РТ.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был приговорен к 18 годам тюрьмы по статьям 200 (незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами в крупном размере) и 289 (контрабанда в крупном размере) и 235 (незаконное пересечение государственной границы)», - сообщили «АП» в суде.

По данным источника, Калугшоев после освобождения из тюрьмы продолжал незаконные действия.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Таджикистана на пограничном пункте "Куштегирмон" в районе Спитамен Согдийской области был задержан КамАЗ под управлением водителя С. Назарова. В машине были найдены целлофановые свертки - 27 пакетов круглой формы и 38 пакетов четырёхугольной формы. В ходе экспертизы было установлено, что это 120 кг гашиша и опиума», - сказал источник.

По данным источника, в ходе расследования выяснилось, что эти наркотики Калугшоев и его подельник – экс-капитан комиссариата Согдийской области К. Ниёзов купили для продажи у гражданина Афганистана по имени Джангали.

Источник отметил, что сам Файзулло Калугшоев был задержан 1 августа 2017 года на территории Варзобского района.

Военный суд гарнизона Душанбе приговорил его к 17 годам лишения свободы, его подельники К. Ниезов и С. Назарзода также получили длительные сроки лишения свободы.

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