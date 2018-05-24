В Таджикистане из-за отрицательного воздействия изменения климата многие ценные виды флоры и фауны в республике находятся под угрозой исчезновения. Среди них растения - дарвазская свидина и яблоня Сиверса, а из мира животных - винторогий козел, снежный барс и уриал.

Об этом было заявлено на заседании круглого стола, посвященном 25-летию Конвенции ООН о биологическом разнообразии и Международному дню биоразнообразия, который прошел в Академии наук РТ.

Организаторами данного научного собрания были Академии наук Таджикистана, Комитет охраны окружающей среды РТ, Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности РТ (НЦББ РТ), Национальный Комитет по устойчивому управлению экосистемами снежного барса и объектов его охоты в ареале обитания, Программа развития ООН.

В его работе приняли участие более 100 человек из числа ученых, ответственных специалистов организаций республики по сохранению биоразнообразия, представители общественных республиканских и международных организации, а также фермеры и представители средства массовой информации.

Было отмечено, что в крайне разнообразных природных условиях Таджикистана в эволюционном процессе развивалось обилие видового разнообразия флоры и фауны, ценные генетические ресурсы, эндемичные и реликтовые виды растений и животного мира, которые в настоящее время сохраняются в естественных экосистемах и отчасти в агроэкосистемах.

Богатое биоразнообразие Таджикистана насчитывает около 23 тыс. видов флоры и фауны, 1900 из которых являются эндемиками.

Яблоня Сиверса Фото из Красной книги Таджикистана

Основными источниками формирования рек, питающих бассейн Аральского моря, являются ледники и постоянный снежный покров. Водные ресурсы страны используются для полива хлопчатника, промышленных и бытовых нужд, а также для выработки около 95% от всей электроэнергии страны.

Биоразнообразие Таджикистана имеет большое значение на глобальном, региональном и национальном уровнях. К глобально значимым видам относятся 11 видов растений, имеющих значение для мировой селекции: аспицилия Окснера, ячмень луковичный, рябчик Регеля, тюльпан почтипятилистный, гранат обыкновенный, фикус Карика и другие.

В международную Красную книгу занесено 2 вида: свидина дарвазская и яблоня Сиверса. Основными охраняемыми видами в составе растительных сообществ различных ландшафтов являются эндемики, к которым относятся около 30 видов растений (миндаль Вавилова, орех грецкий, фисташка, слива дарвазская, груша кайон, лук Суворова, ферула сумбул, ячмень луковичный, лук Розенбаха и др.). Всего эндемиков – 105 видов. Ценными растительными сообществами являются: лесная, луговая, тугайная, арчовая, полусаванновая растительность, в составе которой встречается значительное количество редких, эндемичных и реликтовых видов.

Из животных глобальное значение имеют винторогий козел, снежный барс и уриал.

Республика Таджикистан ратифицировала Конвенцию ООН о биологическом разнообразии в 1997 году, что явилось важным этапом в процессе сохранения ресурсов биоразнообразия.

Как отметил на заседании главный научный сотрудник Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ, доктор сельскохозяйственных наук Курбонали Партоев, «все ключевые специалисты профильных министерств, ведомств и научно-исследовательских институтов, а также представители неправительственных организаций и средства массовой информации должны объединиться, что усилить работы по повышению осведомленности населения по вопросам приумножения и сохранения местного биологического разнообразия в республике в будущем».

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