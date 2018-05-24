В 2018 году министерство народного образования Узбекистана решило не проводить последний звонок в школах, сообщают «Новости Узбекистана» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Причиной отказа от традиционного праздничного мероприятия стала реформа образования. В министерстве пояснили, что в связи с переходом на 11-летнюю систему обучения в этом году нет выпускников. В прошлом году в стране отказались от прежней системы, когда дети учились в школе 9 классов, а потом шли в профессиональные колледжи или лицеи. У девятиклассников появился выбор — учиться еще два года в школе или пойти в лицей.

«В этом году свое обучение в школе завершат всего 5% учащихся из 475.276 девятиклассников. Это дети, которые продолжат обучение в академических лицеях. Все остальные перейдут в 10-е классы. Также нет на это раз и выпускников 11-х классов, поскольку мы перешли на новую систему только в прошлом году. Таким образом, в этом году для большинства последний звонок не прозвенит ни в прямом, ни в переносном смыслах», - сказал пресс-секретарь министерства Бахриддин Шайвалиев.

Праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года, тем не менее состоятся, но в ином формате. 25 мая с 8:30 до 10:00 во всех общеобразовательных школах республики вместо последнего звонка будут проводиться мероприятия под лозунгом «Самое большое богатство в мире – это знания и профессия, полученные в молодости» (в СМИ приводится и другой лозунг – «Мы останемся учиться в нашей любимой школе, стремясь познать все новое и покорять вершины прогресса»).

В следующем году, когда в Узбекистане появятся первые выпускники 11 классов, в школах снова проведут последние звонки. Также в министерстве подтвердили, что с нового учебного года в начальных классах будет введена пятидневная учебная неделя.

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