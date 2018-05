Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт туркменского хлопка и любых содержащих его изделий. Решение принято Таможенной и пограничной службой (Customs and Border Protection, CBP) и Министерством национальной безопасности США, пишет ИА Фергана.

Как отмечает издание, на сайте CBP указано, что запрет начал действовать 18 мая 2018 года. Коалиция The Cotton Campaign («Хлопковая кампания»), занимающаяся искоренением детского и принудительного труда в хлопковой промышленности, приветствовала это решение американских властей, говорится в ее заявлении, поступившем 23 мая в редакцию «Ферганы». «Запрет Таможенной и пограничной службы США означает, что розничные продавцы и мировые бренды должны быстро выявить туркменский хлопок и исключить его из своих поставок», — объяснила соучредитель The Cotton Campaign, глава организации Responsible sourcing network («Сеть добросовестных поставщиков») Патрисия Джуревиц (Patricia Jurewicz).

Эта организация инициировала «Хлопковое обязательство бороться с принудительным трудом» в Туркменистане и добилась того, что от закупки туркменского хлопка отказались такие крупные торговые сети, как испанская Inditex, шведские IKEA и H&M, американская VF и другие. Аналогичную работу организация провела в Узбекистане.

Введению запрета в определенной мере способствовала петиция с просьбой запретить импорт всех хлопковых изделий из Туркмении, которую 6 апреля 2016 года сотрудники редакции сайта «Альтернативные новости Туркменистана» и американской организации International Labor Rights Forum (Международный форум трудовых прав, ILRF) представили на рассмотрение Таможенной и пограничной службы США. Авторы петиции руководствовались разделом 307 Тарифного закона (Закона Смута-Хоули о тарифе), который запрещает импорт товаров, произведенных полностью или частично в странах, где используется принудительный или рабский детский труд.

Правозащитники при этом ссылались на многочисленные свидетельства использования такого труда в Туркменистане и предоставили дополнительные сведения, доказывающие, что рабский труд в туркменской хлопковой индустрии санкционирован на государственном уровне. Таможенники провели собственное расследование и подтвердили факты. «Решение CBP — это важный шаг к тому, чтобы покончить с одним из наиболее вопиющих в мире случаев организованного государством принудительного труда, — отметил директор юридического и политического отдела International Labor Rights Forum Эрик Готтвальд (Eric Gottwald). — Теперь CBP осталось идентифицировать и прекратить поставки изделий из туркменского хлопка».

«Ежегодно власти Туркменистана под страхом увольнения заставляют десятки тысяч бюджетников, включая учителей и врачей, собирать хлопок, нанимать за свой счет сборщиков или откупаться от обязанности ездить на хлопок, — заявил редактор и основатель “Альтернативных новостей Туркменистана” Руслан Мятиев. – В 2017 году, помимо взрослых сборщиков, власти принуждали к сбору урожая и школьников в возрасте 10-15 лет, что является грубым нарушением как местных законов, так и взятых на себя международных обязательств».

Гражданские активисты и журналисты, документирующие факты подневольного труда, не могут работать открыто без риска подвергнуться преследованию или аресту. Хлопковая кампания еще раз призвала туркменские власти освободить из заключения гражданского активиста Гаспара Маталаева, арестованного 4 октября 2016 года, через два дня после публикации отчета о принудительном труде во время сбора хлопка. Проведенная в Туркменистане в марте амнистия в честь Новруз Байрамы не коснулись политзаключенных.

В Туркмении производство хлопка является ведущей отраслью сельского хозяйства, под его выращивание отведена примерно половина всех орошаемых земель. Страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров хлопка.