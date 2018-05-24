53-летний специалист является кандидатом номер один на вакантный после ухода Миодрага Божовича пост, сообщает "Советский спорт"

15:11 23 мая, 2017

Рамзан Кадыров прощается с Рашидом Рахимовым

21 мая стало известно, что Миодраг Божович покинул пост главного тренера тульского «Арсенала». Руководство «Арсенала» рассматривало кандидатуру Дмитрия Аленичева, но после того как «Енисей» вышел в РФПЛ через стыковые матчи, тот, по всей видимости, останется в красноярской команде.

Последним местом работы Рахимова был «Терек», с которым он в сезоне-2016/17 занял 5-е место в чемпионате. Ранее Рашид Рахимов возглавлял «Амкар» и «Локомотив».

В сезоне-2017/18 "Арсенал" добился лучшего результата в истории клуба, финишировав на седьмом месте в РФПЛ под руководством Божовича.

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