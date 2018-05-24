53-летний специалист является кандидатом номер один на вакантный после ухода Миодрага Божовича пост, сообщает "Советский спорт".

21 мая стало известно, что Миодраг Божович покинул пост главного тренера тульского «Арсенала». Руководство «Арсенала» рассматривало кандидатуру Дмитрия Аленичева, но после того как «Енисей» вышел в РФПЛ через стыковые матчи, тот, по всей видимости, останется в красноярской команде.

Последним местом работы Рахимова был «Терек», с которым он в сезоне-2016/17 занял 5-е место в чемпионате. Ранее Рашид Рахимов возглавлял «Амкар» и «Локомотив».

В сезоне-2017/18 "Арсенал" добился лучшего результата в истории клуба, финишировав на седьмом месте в РФПЛ под руководством Божовича.

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