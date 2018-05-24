Торжественное мероприятие в честь Дня молодежи состоялось 23 мая в Худжанде: по городу вечером прошлись более 20 тысяч юношей и девушек под девизом «Молодежь – последователи Лидера нации».

В праздничном митинге, который состоялся на площади культурно-исторического комплекса «Истиклол» Худжанда, принял участие и поздравил молодежь председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

"Наша молодежь, благодаря усилиям Лидера нации Эмомали Рахмана и стремлениям правительства страны, окружена всесторонним вниманием и заботой. За годы независимости в рамках государственной молодежной политики для молодежи созданы все условия для созидания, и славные юноши и девушки страны вносят достойный вклад в развитие и процветание страны", - отметил он.

Пресс-служба главы Согда 1 /9

Глава области отметил, что сегодня молодежь эффективно работает во всех сферах народного хозяйства области, в том числе и в госструктурах. Так, 656 юношей и девушек в настоящее время являются госслужащими, что составляет 30,9% госслужащих региона. В том числе 109 из них работают на руководящих должностях. 102 юношей и девушек являются депутатами местных представительных органов.

Раджаббой Ахмадзода призвал молодежь к активному участию в деле предотвращения нежелательных явлений современного мира, таких как экстремизм и терроризм, защищать государственные интересы, независимость и стабильность, и вносить посильный вклад в процветание страны.

После официальной части состоялась красочная концертная программа. До позднего вечера продолжались танцы и веселье молодежи, а праздничные торжества завершились многоцветным фейерверком.

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