Общий объем проблемных кредитов в банковском секторе Таджикистана на начало апреля этого года составил около 1,9 миллиардов сомони ($215 млн.).

«Просроченная задолженность по ссудам банковской системы и мирофинансовых организаций по состоянию на 1 апреля 2018 года составила 1878,5 млн. сомони», - сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Стоит отметить, что около 30% просроченных кредитов были выданы в национальной валюте, а свыше 70% - в иностранной валюте.

Объем проблемных кредитов в национальной валюте составляет 556,7 миллионов сомони, а в иностранной валюте – 1 миллиард 321,8 миллионов сомони.

С начало нынешнего года размер таких кредитов сократился почти на 100 миллионов сомони.

По предварительным данным Национального банка Таджикистана, общая сумма кредитных вложений банковской системы на 1 апреля этого года составила 8 миллиардов 205 миллионов сомони.

Таким образом, доля просроченных ссуд в кредитном портфеле составляет около 23%.

Некоторые таджикские банки третий год не могут вернуть вклады своих клиентов, в первую очередь, именно из-за того, что не могут своевременно и в полном объеме получить ранее выданные кредиты.

В частности, с такими проблемами сталкиваются «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк», а также находящиеся на стадии ликвидации «Таджпромбанк» и «Фононбанк».

Свои депозиты, сроки которых истекли, клиенты получают из этих банков небольшими частями по графику.

Общий остаток депозитов в банковской системе страны на начало нынешнего года превышал 9 миллиардов сомони.

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