Узбекистан получил 212 рекомендаций от Совета ООН по правам человека, где республика представила национальный отчет в рамках специальной процедуры – универсального периодического обзора (Universal Periodic Review, UPR). Ташкент согласился выполнить 201 рекомендацию, оставшиеся 11 «были приняты к сведению». Все отклоненные рекомендации касались прав ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры), пишет ИА Фергана.

В частности, представители Аргентины, Исландии, Италии, Канады, Испании, Уругвая предложили Узбекистану отменить статью 120 Уголовного кодекса, которая предусматривает до трех лет лишения свободы за «добровольные сексуальные контакты между мужчинами». Мексика, Чехия, Гондурас и Нидерланды рекомендовали бороться с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а представитель Чили – наказывать за любые подобные проявления.

Представители ЛГБТ часто сталкиваются с гомофобией и насилием в Узбекистане. Этот вопрос поднимался Советом ООН в 2008 году, когда республика впервые представляла свой обзор в рамках UPR, и спустя пять лет – в 2013-м. Оба раза Ташкент отказывался исполнять рекомендации, касавшиеся прав секс-меньшинств. «Существующий закон отражает тысячелетнее развитие Узбекистана. В данном случае мы уважаем позицию мусульманских стран», – заявил на одном из прошлых отчетов бывший тогда замглавы МВД Абдукарим Шодиев.

Нынешняя, 30-я, сессия рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета ООН по правам человека завершилась в Женеве 18 мая. Узбекскую делегацию на ней представляли директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов, бизнес-омбудсмен Дильмурод Касымов, заместитель генпрокурора Эркин Юлдашев, замминистра юстиции Махмуд Истамов и замглавы МВД Бахромбек Адилов.

Национальный доклад был представлен ими 9 мая. Сегодня, на брифинге по итогам его рассмотрения Саидов, «прославившийся» в 2013 году своим выступлением в Комитете ООН против пыток, сообщил, что более 50 стран, представленных в Совете, «высоко оценили усилия и достижения Узбекистана в области прав человека, осуществляемые реформы, повышение международной вовлеченности страны и проявление истинной открытости к конструктивному диалогу».

Ряд стран предложил Узбекистану ратифицировать конвенции по правам человека, участником которых он до сих пор не является. «Очень много было предложений по ратификации факультативного протокола конвенции против пыток», – отметил Саидов, добавив, что вопрос о внедрении в Узбекистане независимого механизма по предупреждению пыток сейчас прорабатывается с парламентским омбудсменом.

Вопрос об истязаниях заключенных в узбекских тюрьмах на сессии подняли представители Литвы, Германии, Бельгии, Канады, Эстонии, Кот-Д’Ивуар, Финляндии, Чехии и другие (всего более 10 стран).

В ответ представители Узбекистана рассказали о недавнем указепрезидента Мирзиёева, запрещающем использовать в качестве доказательств вины сведения, полученные под пытками, а также о регулярных проверках тюрем и СИЗО и об установленных там видеокамерах.

Еще один болезненный для Узбекистана вопрос, который был поднят при обсуждении отчета - использование принудительного труда при сборе хлопка. В ответ заместитель министра юстиции Махмуд Истамов заверил, что эта проблема «находится под контролем парламента», а замгенпрокурора Юлдашев сообщил, что нарушители, заставляющие граждан собирать хлопок, привлекаются к административной ответственности.

Окончательное решение по рекомендациям Совета будет принято в сентябре 2018 года, тогда же Узбекистан утвердит дорожную карту по выполнению рекомендаций ООН. Следующий обзор состояния прав человека в республике пройдет через 5 лет.