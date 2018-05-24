Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил, что личная страница президента США Дональда Трампа в Twitter является публичной площадкой, доступ которой должен иметь каждый гражданин страны. В связи с этим суд счел неконституционным блокировку главой государства отдельных пользователей в соцсети.

Иск против президента при поддержке правозащитного института при Колумбийском университете подали семь пользователей Twitter, которых Трамп заблокировал, пишет newsru.com. В своей жалобе они назвали действия главы государства нарушением первой поправки к конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста.

Наоми Рейс Бучвальд, судья: «Мы считаем, что аккаунт @realDonaldTrump — это интерактивное пространство, где пользователи могут напрямую взаимодействовать с тем, что пишет президент. Согласно доктрине, принятой Верховным судом, он должен рассматриваться как „публичный форум“, так что блокировка истцов на основании их политических высказываний нарушает Первую поправку конституции», - передает НТВ.

Бучвальд уточнила, что запрет носит декларативный характер, и наказания за ним не последует. Тем не менее, представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа ограничивать пользователям доступ к своему блогу, заявил, что ведомство не согласно с решением суда и «готовится к последующим шагам».

После инаугурации в январе прошлого года Трамп начал вести официальный президентский аккаунт в Twitter, но продолжил при этом публиковать сообщения на своей личной странице в микроблоге.

Отметим, что это уже не первый скандал, связанный с активностью Трампа в Twitter. Так в ноябре 2017 года он опубликовал видео, подлинность которых не установлена, c аккаунта Джейды Франсен под провокационными названиями "Мусульманский мигрант избивает голландского мальчика на костылях!", "Мусульманин разрушает статую Девы Марии", "Исламистская мафия сбрасывает тинейджера с крыши и забивает его до смерти".

Так как Фарсен является главой британской ультраправой националистической организации Britain First ("В первую очередь Британия"), действия Трампа среди прочих раскритиковало британское правительство.

Однако представитель Белого дома Сара Сандерс вступилась за главу страны. Она пояснила, что президент действовал в интересах усиления национальной безопасности. По ее словам, целью публикации было продвижение идеи сильной пограничной и национальной безопасности.