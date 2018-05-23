В Алматы сильный ветер повредил купол мечети, сообщает CA-NEWS со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В Алматы в 14:40 на улице Розабакиева из-за сильного ветра произошел срыв наружной облицовки купола мечети «Байкен» на предварительной площади 10 кв.м, отмечается в сообщении.



КЧС отмечает, что жертв и пострадавших нет.