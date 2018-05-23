Молодежь является будущим страны, на их плечах лежит ответственность не только за свое будущее, но и за будущее всей нации. Мы искренне верим в это и работаем во благо развития и благополучия молодого поколения.

Повышение финансовой грамотности населения, в частности молодежи является одним из актуальных направлений социальной деятельности Банка Эсхата. С этой целью и целью всесторонней поддержки молодых парней и девушек Таджикистана, Банк активно принимает участие в ярмарках вакансий, предоставляя возможность трудоустройства, получения стабильного заработка, а далее и карьерного роста. Мы проводим встречи с учащимися, сотрудничаем с Высшими учебными заведениями и Агентством труда и занятости населения, присоединяемся к различным программам по финансовой грамотности, проводим семинары для студентов и школьников, содействуем учащимся ВУЗов в прохождении практики в банке, принимаем на работу молодых и энергичных ребят в качестве волонтеров.

Учитывая то, что мы являемся финансовым учреждением, не могли оставить без внимания этот молодой сегмент. Для поддержки молодежи Банк Эсхата разработал привлекательные продукты «Чавони» и «Хушбахти». Ведь в жизни молодого человека есть разные этапы, когда он ставит перед собой разные цели и задачи, к которым относятся:

Получить хорошее образование,

Построить карьеру,

Создать семью,

Отпраздновать красивую свадьбу и т.д.

Отрадно, что сегодня получение качественного образования является одной из первых и самых важных целей среди молодого поколения нашей страны. Всё больше парней и девушек, а также их родители понимают, что финансовый вклад в образование сегодня – это залог их будущего благополучия.

Кредитный продукт «Чавони» призван помочь в достижении вышеназванной цели и выдается для закупа необходимых школьных и студенческих принадлежностей, а также для оплаты за обучение. Выдача кредита производится в короткий срок.

Подробнее о продукте «Чавони» можете узнать на нашем сайте: http://eskhata.com/individuals/lending/lending_types/#product-2617

Что может быть прекрасней для родителей, чем видеть своего ребенка облаченного в одежду жениха или невесты! Отпраздновать красивую и запоминающуюся свадьбу. Но, семья молодых порой сталкивается с нехваткой денежных средств. Куда обратиться? В Банк Эсхата!

Мы предлагаем кредит «Хушбахти» с льготным периодом для молодоженов, подробнее об условиях которого можно узнать на нашем сайте: http://eskhata.com/individuals/lending/lending_types/#product-2615

Банк Эсхата сопровождает молодежь в самых разных этапах их жизни, помогая и поддерживая в трудные минуты и радуясь вместе в счастливых моментах. Ведь молодость самая прекрасная и в то же время важная пора в жизни, когда закладывается фундамент будущего!

Желаем Вам расти и развиваться, построить карьеру, создать крепкую и счастливую семью, ставить перед собой высокие цели и добиваться больших успехов. Оставайтесь молодыми внешне и самое главное, в душе! А Банк Эсхата будет надежным финансовым партнером для осуществления Ваших молодых целей!

Цените этот безвозвратный период жизни, потому что каждый, кто прошел этот этап скажет: «Молодость - ты прекрасна»!

С праздником! С Днем Молодежи!