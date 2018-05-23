Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал прибыл в Самарканд, чтобы посетить международный турнир по стрельбе из лука «Кубок Фетиха», сообщает Фергана.

Турецкая делегация прибыла в ташкентский аэропорт утром 23 мая. После торжественной встречи для гостей была организована экскурсия по достопримечательностям столицы. Затем турецкая делегация на скоростном поезде отправилась в Самарканд. Основная цель визита — обсуждение новых совместных проектов в спортивной сфере.

Сайт Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана пишет, что Нежмитдин Билал Эрдоган — председатель попечительского совета Фонда лучников, глава Всемирной конфедерации этноспорта, член Высшего консультативного совета Молодежного фонда Турции. Однако официальный сайт Всемирного общества этноспорта в конце января 2018 года опубликовал заявление руководства организации о том, что турецкая «Всемирная конфедерация этноспорта является фейковой организацией, рассылает приглашения от имени Всемирного общества этноспорта и пользуется их базой данных».

Ранее, в 2013 году, Билал Эрдоган привлекался к суду в рамках расследования коррупционного скандала в турецком правительстве. Позже переехал с семьей в итальянскую Болонью, чтобы получить, по его словам, степень доктора философии. В феврале 2016 года в Болонье против Билала Эрдогана было возбуждено дело по подозрению в отмывании денег.

Международный «Кубок Фетиха» проводится в шестой раз. В прошлом году соревнования прошли в Стамбуле. В турнире приняли участие спортсмены из 72 стран мира.