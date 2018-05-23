АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 МАЯ 2018 ГОДА

- В суде столичного района Исмоили Сомони состоится второе судебное слушание по иску экс-главы всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова к МВД Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 МАЯ

1925 – Вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 МАЯ

1915-1996 – Родилась народная артистка Раъно Голибова.

1924 – Родился профессор Содир Форсихонов.

1928-1993 – Родился народный певец Таджикистана Саймуддин Бурхонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.