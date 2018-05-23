Генерал-лейтенант армии США Скотт Миллер, специализирующийся на проведении особых боевых миссий, сменит на посту командующего силами НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои американские источники, пишет Фергана.

До последнего времени Миллер курировал особо сложные операции спецподразделений в Главном управлении войск специального назначения Минобороны США.

По данным издания The Wall Street Journal, в послужном списке Миллера значатся тайные операции американского спецназа в Сомали, Афганистане и Ираке. Николсон, которого он сменит, является командующим иностранными силами в Афганистане уже свыше двух лет. До него никто не занимал эту должность так долго.

По словам американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными, Николсон, скорее всего, продолжит руководить иностранным контингентом в Афганистане на протяжении части или всего летнего сезона, который традицонно является периодом наиболее ожесточенных боевых действий в стране.

В настоящее время правительственным силам Афганистана и поддерживающим их силам НАТО не удается нанести серьезный урон движению «Талибан», а также боевикам так называемого «Исламского государства», которые укрепились в ряде провинций на востоке и севере страны.

По данным последнего доклада Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, опубликованного 1 мая, численность афганского населения, находящегося под контролем талибов, на январь 2018 года составила 65% от общего населения страны. Этот показатель увеличился на 1% с октября 2017 года.

В середине мая движение «Талибан» предприняло крупное наступление на административный центр провинции Фарах на западе Афганистане. В результате им удалось на некоторое время установить контроль над рядом районов города. Талибов удалось выбить лишь после переброски дополнительных подразделений афганского спецназа, армии и полиции и бомбардировок авиации НАТО.

На сегодня ожесточенные боевые действия между талибами и правительственными силами ведутся в ряде провинций в центральной части и на севере страны. Каждую неделю правительственные силы теряют только убитыми десятки солдат и полицейских. Значительно ухудшилась ситуация с безопасностью в столице страны – Кабуле, где регулярно происходят теракты, в том числе в самом охраняемом районе – Вазир-Акбар-Хан.