На сегодня это первые представительства, которые открыты Свободной экономической зоной «Сугд» за рубежом.

Соглашение об открытии представительств в городе Сиань провинции Шэньси и в Шанхае были достигнуты в ходе недавнего визита руководителя администрации СЭЗ Фирдавса Олимзода в Китай и его участия в расширенном заседании Альянса по развитию индустриальных парков, организованном в рамках программы «Один пояс, один путь» в городе Сиань КНР, сообщили "АП" в пресс-центре СЭЗ «Сугд».

Представительства будут продвигать интересы СЭЗ «Сугд» с целью привлечения инвестиций и создания компаний, осуществлять консультации и проводить организационную работу. Их функционирование даст возможность усилить результативность взаимодействия с китайскими партнерами, быстро реагировать на различные запросы, повысить уровень информационной и технической поддержки.

Пресс-служба СЭЗ "Сугд"

В ходе расширенного заседания Альянса по развитию индустриальных парков, организованном администрацией экологической зоны «Чаньба», Фирдавс Олимзода также презентовал потенциал СЭЗ «Сугд» для широкого круга представителей крупных китайских и международных компаний.

После презентации со стороны данных компаний была выражена заинтересованность в налаживании взаимовыгодного партнерства и более детального ознакомления с деятельностью СЭЗ «Сугд». Были проведены переговоры о встречном визите китайских бизнес-кругов в СЭЗ.

По итогам визита также было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между ТПП Таджикистана, СЭЗ «Сугд», экономической зоной «Чаньба» и компанией «Huahe International».

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