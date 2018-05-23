Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов поменял свою "русскую" фамилию на таджикскую.

Сироджиддин Аслов начал процесс по смене фамилии еще в прошлом году, однако по причине постоянной занятости и участии в международных мероприятиях как вне страны, так и в самом Таджикистане, оформление смены фамилии на Мухриддин произошло только сейчас, сообщили «АП» во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

Сегодня на сайте МИД РТ появилась информация о том, что министр иностранных дел встретился с представителями молодежной общественной организации «Созандагони Ватан». В данной информации Сироджиддин Аслов уже был указан как Сироджиддин Мухриддин.

с сайта МИД РТ

Встреча проходила в здании министерства иностранных дел и была посвящена Дню молодежи Таджикистана, который отмечается 23 мая. Глава ведомства поздравил присутствующих с Днем молодежи и отметил, что министерство иностранных дел реализует ту внешнюю политику, курс которой определяет и одобряет президент Эмомали Рахмон.

Национальный долг или мода?

Процесс дерусификации фамилий в Таджикистане активизировался в 2007 году, когда президент республики Эмомали Рахмонов стал Эмомали Рахмоном, и его примеру стали вторить многие жители республики. Однако спустя некоторое время они возвращались из России и снова брали свои прежние «русские» фамилии.

Очередная волна смены русифицированных фамилий в Таджикистане началась в начале 2014 года после публикации в правительственной газете «Джумхурият» статьи генпрокурора республики Шерхона Салимзода, в которой он подверг критике возврат многих таджикских граждан к русскому написанию имен и фамилий, который возник в последние годы из-за ряда проблем, с которыми наши сограждане сталкивались, выезжая за пределы республики.

Генпрокурор заявил, что возврат таджикистанцев к русскому стилю написания своих фамилий и отчеств свидетельствует о низком уровне национального и патриотического самосознания молодого поколения.

Следом за этим глава Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ Гавхар Шарофзода заявила, что избавление от русских суффиксов в фамилиях является «национальным долгом каждого гражданина Таджикистана».

После этого многие чиновники высшего ранга в республике поменяли свои имена, заменив русифицированные окончания фамилий «-ов» и «-ев» на национальный лад.

Между тем, обычные граждане страны - в первую очередь трудовые мигранты, в последние годы наоборот снова стали возвращать свои русифицированные фамилии. Связано это с тем, что с такими фамилиями проще жить и работать в России.

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