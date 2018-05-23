Бизнес-сообщество предложило чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующую инициативу, которая была направлена на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

«Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки», — сказано в обращении.

Уточняется, что за нарушение этой меры чиновнику будет грозить увольнение.

Вчера Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.

Законопроектом предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.

Также речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.