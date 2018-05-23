Десять лет назад был принят закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в РТ», призванный содействовать снижению уровня бедности и предотвращению излишних расходов, наносящих серьёзный ущерб экономическим интересам и моральным устоям граждан. Насколько нововведение достигло этих целей и что мы можем потерять при этом? Свое мнение по этому вопросу нам написал обычный житель страны - Эрадж Махмадов.

Танзим – противоядие от бедности?

Несмотря на принимаемые меры, правительству не удалось искоренить проблему бедности, и, как следствие, это зло с тихим шорохом, мимо всякой статистики, медленно ползёт вверх, и ожидаемое безбедное завтра никак не наступит. Поэтому трудовая миграция для многих наших соотечественников стала явлением пожизненным.

Видимо, ответственные люди сами осознали это и, чтобы отвести от себя негативное общественное мнение, запустили компанию, нацеленную убедить население в том, что люди в первую очередь сами виноваты в своих бедах. Так как при исполнении отживших архаических традиций, обычаев и обрядов предков подвергают себя безответственным, неподъемно-разорительным затратам.

Более того, амбиции богатых вызывают расточительную зависть остальных, которые тоже стремятся с максимально показательной напыщенностью отмечать семейные торжества и другие обряды, загоняя себя в долговую кабалу и безысходную бедность, от которой страдают не только семьи, но и общество в целом.

Чиновники, убеждая граждан в том, что вытащить людей из трясины бедности можно только ослаблением или устранением влияния господствующих в обществе предрассудков относительно исполнения затратных обрядов и обычаев, завершили пропагандистскую кампанию принятием закона с названием «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», где запретов больше, чем упорядочений.

Как поступить с 201-м?

Странность этого закона, в народе названного «Законом о танзиме (упорядочении)», в том, что отныне мы свои семейные торжества и поминание усопших проводим не свободно, а с разрешения лицензий и под контролем инспекторов местных властей. Закон призван не допустить скатывания полубедных в окончательную бедность. Но если так, то почему также преследуются за нарушения и богатые соотечественники, которые уже учатся проводить свадьбы детей в других странах?

Закон дает понять, что сами люди, без государственного вмешательства, не способны проводить семейные торжества, поминальные обряды и прочие мероприятия без разорительного ущерба для себя. Но это не так.

Проблема в том, что ментально таджики не любят жаловаться и выставлять напоказ свою бедность, поэтому при любых обстоятельствах стараются накрыть более-менее богатый дастархан, скрывая этим возникшие материальные трудности, и не допустят унижения своих гостей. Также в отличие от других народов при семейных торжествах и религиозных обрядах наши соотечественники настежь открывают ворота своих домов для соседей, родных, друзей, бедных и нищих. Всех накормят и обогреют.

Более того, не в обычае нашего народа запрещать 201-му и следующим посетителям заходить в дом во время торжеств. Это он делает не из-за безответственности, а потому что после такого поступка будет себя презирать. А «танзимщики» тут как тут. И помимо расходов на свадьбу бедный хозяин торжеств вынужден еще и платить немалый штраф. Было бы справедливо гордиться этим элитарным нравственным качеством нашего народа, а не преследовать за это.

Порядок нужен, но какой ценой

Остается загадкой, почему парламентские депутаты, будучи нашими представителями, сами вложили в руки бюрократии законное орудие, наделили их правом, вторгаясь в любой дом, наказывать граждан за те нравственные поступки, которые заложены в природе самого человека, что является нонсенсом для правового государства. Все это вызывает сомнение, что народные представители серьёзно относятся к законотворческой деятельности. Иначе как объяснить, почему они игнорировали исходный посыл, что исполнение веками сложившихся традиций и обрядов есть нравственные действия, не направленные против личности, общества и государства. Более того, «танзим» постоянно на пустом месте провоцирует конфликт между властью и людьми, отчуждая их друг от друга.

Увлечение вводом всяких новых штрафов, поборов и налогов не менее опасно, чем вмешательство в религиозные обряды и личную жизнь граждан. О чём свидетельствует уже печальная судьба наших предков – Саманидов. Когда многие министры и казначеи стали воровать государственные финансы, власть вместо того, чтобы разобраться с виновниками, для собственного самосохранения активно начала вводить всякие новые налоги и поборы. Более того, она стала принудительно взимать налоги за будущие годы, в результате чего полностью растеряла доверие общества.

Народы сами для себя творили свои традиции и обычаи, чтобы сохранить для потомков свою историю, духовные и моральные ценности. В них заложено нравственное сознание родственных и общинных отношений. Для наших предков были важны и священны национальные обряды для осознанного отношения к собственному этническому происхождению и ощущению, что живешь по-человечески. Свидетельство тому поступок двенадцатилетнего Садриддина Айни, который после смерти матери и отца продал домик и весь домашний скарб, чтобы исполнить все поминальные обряды. Он не допустил унижения памяти и достоинства родителей. За год превратившись из подростка в зрелого мужчину, он забрал своего младшего брата, оставшегося на его попечении, и с несколькими таньга в кармане поехал в Бухару, чтобы работать, учиться и как-то жить.

Теперь нам, старикам, непонятно, почему в 21-м веке, при относительном благополучии достигли такого морального упадка, что запрещено жертвовать барашка, чтобы достойно помянуть усопшего родителя по законам собственной веры. Люди работают, мыслят, творят, зарабатывают именно ради того, чтобы суметь поддержать свое достоинство в рамках собственных традиций и обычаев. Без них люди теряют интерес друг к другу, и теряется смысл осознанного существования. Очень важно, чтобы народы знали, откуда к ним пришли их традиции и обычаи, осознавали, насколько они важны для их этнического самосохранения в быстроменяющемся глобализированном мире, не забывали, откуда они родом.

Хуфи

В свете этого рассмотрим некоторые наши обряды, например «хуфи» (поминание). Само значение названия подтверждает, что в этом ритуале заложено нечто большее, чем поминание усопших. Наверное, оно означает «предстать перед Богом». Арабы и тюрки совершают поминальный, жертвенный обряд как «садака» - раздают бедным милостыню, также ими не установлены строгие дни проведения этого ритуала. А мы, может быть и другие иранские народы, исполняем его как общинную ритуальную трапезу строго по определённому распорядку. Мы все правоверные мусульмане, тогда почему так заметно разнятся исполнения одного и того же обряда между нами?

В древнейшем культе иранских народов – «мехрпарасти» (солнцепоклонение) при смерти авторитетного представителя дудмона (рода) сорок траурных дней табунами забивали жертвенных животных, проводили ежедневную общинную ритуальную трапезу. В последующем ритуальная реформа пророка Зардушта началась именно с того, чтобы положить конец этому массовому и многодневному кровопусканию, и поминальные дни были ограничены рамками: третий, седьмой и сороковой день после кончины человека.

Вероятно, это связано с тем, что в зороастризме цифры 3, 7, 21, 40 считаются священными. Приняв ислам, предки наши этот родной кодовый обряд внедрили и в новую религию и донесли до наших дней. Поэтому в нашем религиозном сознании «худои» без жертвоприношения – это пустота. Запрещая этот обряд, мы уничтожаем свою почти трехтысячелетнюю память о собственном происхождении.

Ритуальные трапезы, где собирается вся община обоих полов, родственники, близкие, друзья со всех концов страны и совершают собственную молитву устами муллы за спасение души покойного, превращая дом в поминальную мечеть, отражают более сложную и высокую религиозную культуру, чем примитивная раздача милостыни нуждающимся.

Праздник «идгардак»

В прошлом году предварительно распространили слух, что религиозный детский праздник «идгардак» (подомный праздничный обход детворы для получения подарка) будет запрещен, под предлогом того, что это якобы разновидность детского попрошайничества. А в Иди Курбон (праздник жертвоприношения), который по закону должен быть праздничным, многие учреждения приказали своим сотрудникам выйти на работу. Детей же лишили этой радости, объявив день праздника учебным днем.

Те, которые считают «идкардак» детей «попрошайничеством», наверное, еще не забыли, что этот праздник до сих пор продолжает оставаться самым светлым воспоминанием детской поры жизни. Может быть, кроме иранских народов, ни один другой народ мира не имеет такую культуру праздничного почитания детей, поэтому мы имеем законное право гордиться этим.

Мы сами должны знать, что для нас дорого и бесценно, и пора расстаться с рабским стереотипом, выстраивать свои поступки исходя из чужого мнения, мнения других народов. Праздник «идгардак» пришёл к нам из глубины веков как ритуал открытия нового года, праздника весны Навруз. Накануне праздника, с появлением первых подснежников, детвора и молодежь с букетами подснежников совершали «иди гулгардон» (праздник посвящения цветов). Сгруппировавшись, они с песнопениями обходили дома, поздравляли людей с праздником и получали подарки. Позже эта традиция перешла и на исламские праздники и дошла до наших дней. В наше время детский праздник «идгардак» нуждается в системном упорядочении с целью его ассимиляции в культуру урбанизированного общества, а не в запрете.

Хатнасур

В добрые советские времена некоторые родители день «хатнатуя» (праздник обрезания) сыновей отмечали обрядом бузкаши (козлодрание) или гуштингири (национальная борьба), а обычные родственники и соседи без всякого ритуала укладывали своих детей рядом с детьми хозяина «туя» (праздника) и хатнасурили всех вместе. Это было обычным порядком жизни тех поколений. Это не было обязательным ритуалом, но никто не мешал выбору родителей.

Закон о «танзиме» рекомендует хатнасурить детей в течение двадцати дней после родов. Такой временной регламент близок к еврейско-талмудийскому канону, тогда как наша вера безгрешный возраст мальчика установила до двенадцати лет. Здесь также уместно напомнить слова нашего писателя Садриддина Айни в его мемуарах о важности проведения этого обряда в том возрасте, когда ребёнок в состоянии запомнить это событие на всю жизнь.

Бузкаши

Один из древних ритуалов праздника Навруз - «бузкаши» (козлодрание) до шестидесятых годов прошлого века проводился почти повсеместно. Именно этот ритуал придавал празднику Навруз грандиозность.

Так как Навруз - праздник народный, люди сами, без участия государства, организовывали и проводили все праздничные мероприятия. Нынешние режиссированные, частично политизированные, стадионные праздники Навруз далеки от подлинных ритуалов этого праздника, разрушают его классическую форму и содержание. В подготовке и проведении стадионных праздников сами люди не принимают участия, для них всё это - ни к чему не обязывающее зрелище.

С точки зрения нравственного воздействия на общество - это пустая трата материальных и духовных ресурсов. Вероятно, ритуальная игра «бузкаши» является эволюцией доисламской игры «чавгонбози» (конное поло, конный хоккей на траве). Печально, что мы сами похоронили эту доминирующую до недавних пор народную традицию, которая из мужчин делала ловких наездников и воинов, которых молодежь всегда почитала и которым подражала.

В чем причина бедности

Как известно, главной целью принятия закона об упорядочении обрядов была, прежде всего, борьба с бедностью и с причинами, не позволяющими бедным слоям выйти на более высокий уровень жизни. Но, может, мы не там ищем источник бедности?

На наш взгляд, видимые причины, препятствующие экономическому благополучию общества и порождающие бедность, следующие:

1. Интенсивный рост населения, который способствует уменьшению объема производимой продукции на душу населения. При этом сужаются возможности государства в выполнении своих социальных обязательств и, как последствие, растет число бедных.

2. Деиндустриализация страны, в результате чего огромное количество граждан стали ненужными на своей родине, соответственно количество населения стало превосходить количество производимых средств существования. Это значит, что бедность продолжает оставаться хронической. Тут народные традиции и обряды ни при чем, так как масштабы их исполнения закономерно прямо пропорциональны колебанию уровня жизни людей.

3. Коррупция. Она достигла такого масштаба, что в прошлом году ряд высокопоставленных чиновников Агентства по борьбе с коррупцией были отправлены за решетку, то есть орган, призванный искоренять, сам стал эпицентром коррупции.

4. Предельная формализация учебного процесса и коммерциализация системы народного образования, не способные провоцировать умственную эмансипацию учащихся и студентов. Вследствие этого техническая, и в целом интеллектуальная, компетенция нации падает. Мы даже растеряли уровень и навыки советской образованности, в результате чего новые поколения наших специалистов - инженеров, врачей, учителей, учёных и прочих - неконкурентоспособны на фоне своих коллег ни внутри страны, ни вне её.

Беречь и сохранить

Перечисленные самоочевидные факторы раскрывают, что данный закон не сможет отвести угрозу нищеты и, соответственно, улучшить бытовую жизнь людей. Наоборот, именно бедность повинна в том, что мы не сможем на должном нравственном и эмоциональном уровне исполнить родные обряды.

В нынешний период стало модным постоянно по поводу и без повода говорить о национальном самосознании, при этом не подозревая, что это такое. На мой взгляд, самосознание для простых людей означает повышение роли и значимости собственных традиций, обычаев и обрядов, которые как наследственные признаки связывают живых с ушедшими, другого народного самосознание нет и не бывает. С потерей уникальности традиций и обычаев наступает фальшивая чужая жизнь, жизнь вне своих предков, фактически происходит разрыв культурно-психологической наследственности.

Проблема защиты этнической идентичности обязывает нас разработать новый закон о традициях и обрядах, на иной концептуальной основе. Считаю, необходимо вернуть нашему народу все те обряды, которые принадлежат ему по праву происхождения.

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