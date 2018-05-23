Программа развития ООН передала сегодня техническую помощь Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана для укрепления его потенциала.

23 мая 2018 года на вооружение реагирующих подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан поступила большая партия нового поисково-спасательного оборудования и тяжелой техники.

Большая часть оборудования и техники передана Центроспасу КЧС, который непосредственно проводит спасательные работы. Она позволит таджикским спасателям точно определять место ЧС и количество жертв стихийных бедствий.

пресс-служба КЧС

Передача техники состоялась в рамках реализации проекта «Усиление потенциала по подготовке и реагирования», подписанного в августе 2016 года между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ и правительством России в рамках Трастового Фонда ПРООН по развитию, а также двухстороннего сотрудничества с Международной организацией гражданской обороне (МОГО), Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев и Агентством по техническому сотрудничеству и развитию (АКТЕД).

пресс-служба КЧС

Среди поисково-спасательного оборудования и тяжелой техники, предоставленной Комитету, были специальное обмундирование и техника для спасателей, лодки, лебедки, осветительные приборы (световые башни), плоттер (устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков) по картированию для информационно-аналитического отдела, рации и спутниковые телефоны, а также беспилотные летательные аппараты для получения своевременной и точной информации о состоянии природно-промышленной системы, особенно в горных районах, ее прогнозирования для принятия своевременных решений, связанных с предотвращением возможных последствий различных ЧС.

В церемонии приняли участие Председатель Комитета генерал-лейтенант Рустам Назарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан Хаджимэ Китаока, Постоянный координатор ООН, Руководитель Программы развития ООН Пратибха Мехта, Страновой Директор ПРООН в Таджикистане Ян Харфст, глава Международного комитета Красного креста в Таджикистане, представители ВПП ООН в РТ, Агентства Ага Хана по Хабитат, Японского Агентства международного сотрудничества (JICA), Азиатского Банка Развития, Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане и других международных организаций, аккредитованных в нашей стране.

Глава КЧС в своем выступлении поблагодарил партнеров за предоставленную техники, и подчеркнул, что данная техника, несомненно, способствует спасении многих жизней и облегчению труда спасателей.

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