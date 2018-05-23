Успешные действия российской армии в Сирии привели к сокращению доходов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В итоге зарплаты рядовых боевиков уменьшились с 2016 года почти на 90%. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Он сообщил, что, по оценкам российских властей, «бюджет» ИГ в 2017 году существенно сократился — до порядка $400 млн.

«Здесь нельзя не отметить успешную контртеррористическую операцию в Сирии при поддержке российских ВКС», — сказал Феоктистов, добавив, что она позволила перекрыть важнейшие каналы финансирования ИГ и связанных с ней группировок.

По данным дипломата, бюджет группировки «Исламское государство» в 2014 году составлял $1,8 млрд.

«ИГ продолжает выплачивать компенсации семьям погибших боевиков, но зарплаты рядовых игиловцев по сравнению с 2016 годом упали почти на 90%», — отметил Феоктистов.​



В начале мая Феоктистов рассказал, что доходы запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» превышают доходы «Исламского государства» в 10–20 раз.

Дипломат заявил, что «Аль-Каида» зарабатывает от $20 млн до $40 млн в месяц, в то время как ИГ — около $3 млн.​

Между тем, как пишет Медуза, о сокращении доходов «Исламского государства» и, как следствие, снижении в два раза зарплат боевиков в феврале 2016 года сообщал представители Минфина США Дэниел Глейзер. Снижение доходов ИГ он связывал с успехом операции международной коалиции во главе с США.

В июне 2017 года МИД России объявил о сокращении доходов ИГ в два раза, напоминает издание.

В 2015 году издание The Financial Times в расследовании о финансовом устройстве ИГ сообщало, что на зарплату боевикам террористическая организация тратит около 600 миллионов долларов в год — более половины своих доходов на тот момент.